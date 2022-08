Surrealista conversación entre un taxista legal y otro pirata en la isla de Ibiza. Un conductor profesional del taxi en Ibiza ha captado con la cámara interna de su vehículo una conversación de lo más delatadora del modus operandi del taxi ilegal en la isla y la tranquilidad con la que operan. En este sentido, Lolo (conductor legal) se encuentra en la cola del puerto de Ibiza circulando lentamente para recoger a unos clientes. Lolo se dirige a uno de los habituales piratas en la isla y le dice «ya te puedes ir a casa», dando a entender que lleva ya unas cuantas horas captando viajes de forma ilegal y con total tranquilidad en la parada del puerto de Ibiza.

«Lo que haces no te sirve para nada, pero te felicito porque haces lo que crees que hay que hacer y en el mundo hace falta gente así», le replica el taxista ilegal. Lolo le dice que tiene que defender su trabajo, a lo que el ilegal le vuelve contestar que se está perjudicando a sí mismo e insiste: «Te felicito porque cuando todo el mundo dice ‘hay que hacer algo’, no se hace nada y tú sí que lo haces, en eso te respeto».

El momento surrealista se produce cuando el pirata, que se llama Adrián y le dice el nombre abiertamente al taxista legal, se sube al coche y comienza a darle argumentos e intentar convencerle, primero, de que la existencia de los piratas del taxi no es tan mala y, segundo, que deben estar unidos contra Uber y Cabify. «Si todos hicieran como tú (‘sí que lograríamos algo’, le interrumpe Lolo) sería perjudicial para ustedes y nosotros porque van a traer Uber y la van a cagar». El taxista ilegal prosigue en su alegato defendiendo a los piratas: «No hay suficientes blancos [taxis legales]», algo que también comparte Lolo, quien le recuerda que los políticos deberían haber sacado más licencias este año para cubrir la demanda de forma legal.

«¿Sabes lo que pasa? Que mientras no haya suficientes ‘blancos’ vamos a seguir existiendo. Si la gente espera una hora a veces y estamos nosotros, imagínate si no estuviéramos. Van a poner Uber y esto nos caga a ti y a mí», insiste el taxista pirata, quien le reconoce abiertamente que cobra más que un taxi legal: «Yo no te robo viajes porque cobro más caro que tú. En cambio, cuando venga Uber te hace más barato». En este sentido, un viaje de Platja d’en Bossa a Sant Antoni con un taxi ilegal cuesta 100 euros y con uno legal 30 euros. Cabe recordar, además, que este año los piratas del taxi cobran aún más caro que otros años por si les ‘cazan’ en un control policial o de la Guardia Civil y les quitan el coche. A esto se suma, según recuerdan las patronales legales del taxi, los riesgos de coger un taxi pirata ya que pueden no contar con seguro obligatorio del vehículo, además de que existe la posibilidad de que se dediquen a otras actividades ilícitas.