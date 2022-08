Esta pasada noche, el tiempo ha dado un respiro a los mallorquines ya que en muchas zonas de la Isla las temperaturas mínimas han estado por debajo de los 20º. El portavoz adjunto de la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en las Islas, Miquel Gili, ha destacado que hacía mucho tiempo que eso no sucedía, ya que el verano está siendo muy caluroso. De este modo, se han registrado muchas noches tórridas, en las que el mercurio no ha bajado de los 25º; o tropicales, cuando las mínimas no han descendido de los 20º.

Gili ha destacado que en la Serra d'Alfabia el valor mínimo registrado ha sido de 12,8º; en Escorca han sido 14º. Cabe subrayar que en la UIB no se ha pasado de los 19,9º, algo relevante teniendo en cuenta que hasta ahora todas las noches de agosto en Palma habían sido tórridas, menos una, concretamente la del 2 de agosto. En Porto Pí sí se han superado los 20º, concretamente se han registrado 22,6º. Sin embargo, han sido menos de los 25,5º de la noche anterior. «Ha sido la segunda noche noche del mes de agosto que no es tórrida», ha destacado el portavoz adjunto de la Aemet en Baleares. Tmín (en ºC) en #Baleares#Mallorca

23 P.Palma

22 Portocolom

22 Capdepera

22 Santanyí

22 Campos, Salines

22 S.Servera

22 Llucmajor, Cap B.

21 Sa Pobla

21 Manacor

21 Llucmajor

21 Aerop.Palma

21 Artà

21 Sta Maria

21 C St Pere

21 Binissalem

21 P.Sóllerhttps://t.co/RemHT6IHRt pic.twitter.com/xZm43fmTOV — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) August 18, 2022 De cara a los próximos días, Gili ha avanzado que se espera que las temperaturas nocturnas vuelvan a subir ligeramente y volvamos a tener noches tropicales, puesto que las mínimas no bajarán de los 20º.