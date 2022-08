La saturación de la Capitanía Marítima de Palma, como consecuencia del alza que experimenta el sector náutico chárter y recreativo en Baleares desde el inicio de la pandemia de la COVID, lleva a las empresas de alquiler de embarcaciones de las Illes a matricular sus barcas en otras comunidades autónomas, principalmente Galicia y Castellón. Así lo explica Jaume Vaquer Cabrer, presidente de la Associació d’Empreses Nàutiques de les Illes Balears. «Si tienen que esperar una o dos semanas para matricularse y encima la barca ya te llega tarde por la crisis de suministros es más ágil ir a otras comunidades con menos carga de trabajo para no perder la temporada turística», dice. Según Vaquer, los empresarios que eligen esta práctica acuden a destinos como Coruña, Vigo o Castellón (destinos de mar con mercados más estables y menor actividad de náutica chárter). Por eso, explica Vaquer, aunque las cifras reflejan el liderazgo de Balears «no están todas las que son».

Baleares crece un 25,6% en el mercado de la náutica chárter hasta alcanzar las 525 unidades matriculadas entre enero y julio, frente al descenso del 5% registrado a nivel nacional, donde se han matriculado 1.600 embarcaciones destinadas al alquiler. Las Islas aglutinan el 32,81% del mercado nacional de chárter, seguidas de Girona, con un 10,63%, y Alicante, con el 8,49%. Entre los meses de enero y julio, se han matriculado en Balears un total de 887 embarcaciones de recreo, lo que supone un ligero descenso del 4,42% con respecto a las 928 registradas un año atrás. Esta evolución, según datos recogidos en el ‘Informe del mercado de embarcaciones de recreo enero-julio, 2022’, editado por ANEN a partir de los datos facilitados por la Dirección General de la Marina Mercante, ha sido sensiblemente mejor a la del conjunto de España, donde las matriculaciones han caído, en el citado periodo, un 17,1% hasta situarse en 4.433 unidades.

Baleares consolida su posición de liderazgo en el mercado náutico nacional. 2 de cada 10 matriculaciones registradas en España este año se han hecho en las Illes Balears. Jaume Vaquer, presidente de la Associació d’Empreses Nàutiques de Balears, achaca el auge del alquiler de embarcaciones que experimenta Balears desde el inicio de la pandemia a una «apuesta de la gente por el turismo seguro». «También ha pasado con las autocaravanas», dice. «Como en 2020 y 2021 no había que llevar mascarilla para navegar, hubo mucha gente que nunca había probado a navegar, que lo hizo y le gustó y ahora sigue cada temporada». «Prueba de ello son las cifras de titulaciones expedidas en 2020 y 2021 que también se han multiplicado», explica.

Vaquer opina que «los incrementos anuales que venimos experimentando desde el 2020 en el sector no se podrán mantener, pero es posible que las cifras se consoliden porque la mayoría de usuarios se han convertido en repetidores», dice. Puntualiza, no obstante, que no siempre elegirán las Balears como destino». La crisis de suministros que provoca problemas de desabastecimiento de nuevas embarcaciones, tiene también como consecuencia que algunos compradores que no han encontrado el barco que querían opten temporalmente por el alquiler, una situación que no se mantendrá en el tiempo.