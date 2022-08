Me permitirán que me muestre un tanto escéptico con respecto al resultado real de las medidas de ahorro energético planteadas por el Gobierno, las cuales adolecen, desde mi punto de vista, de un exceso de espectacularidad pero que, con el paso del tiempo, acabarán diluyéndose. De momento, y así lo dicen las eléctricas, han recortado un 5 % del consumo en el día del estreno. Me interesaré dentro de varias semanas.