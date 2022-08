Este verano se nos va a caer el pelo

Existen épocas del año en que mucho cabello se pone de acuerdo para madurar y caerse a la vez, es lo que se conoce como efluvio y ahora empieza una de sus épocas más habituales. Sin embargo, el dermatólogo de la Unidad de Tricología y Trasplante Capilar de Juaneda Hospitales, Joan Mir, avisa:«no es más que un proceso fisiológico que no tiene que representar ningún problema, hay que entenderlo y aceptarlo», indica. El especialista explica que el pelo sufre un recambio constante aunque haya factores y épocas que lo acentúan. «Normalmente es a finales de verano y se alarga hasta el otoño y también sucede en primavera», señala.

Porqué sucede en estas determinadas fechas no se sabe bien. «Las abuelas ya lo decían, porque hay cambios de tiempo», recuerda el doctor Mir, pero todo son elucubraciones porque no se conoce el factor decisivo. Este tipo de caída de cabello no es irreversible, se le llama efluvio telógeno estacional y es algo puramente fisiológico. «No hay que entenderlo como algo negativo, es una muda y no se puede evitar», añade.

En los últimos diez años, ha ido creciendo la demanda de tratamientos capilares por su eficacia, que se ha extendido gracias a internet y al boca a boca.

Si bien ni el sol, ni el agua de mar o con cloro influyen en este proceso «porque también le pasa a gente en otros contextos», sí es conveniente tener más cuidado con el pelo durante el verano. «Ninguno de estos factores tiene un impacto positivo, es mejor aclarar el pelo y actuar a nivel cosmético con hidratantes, un champú algo más bueno... Así se mantiene más sano aunque no evita la caída». Así que ¿cuándo merece la pena preocuparse? Cuando hay una pérdida de la densidad capilar o la caída se prolonga durante más de tres o cuatro meses.

El doctor Joan Mir.

«Debemos entender que el recambio de cabello es diferente a la alopecia, que es algo más sibilino», alerta el doctor Mir. El especialista explica que, en este segundo caso, es algo crónico, que se produce de forma menos llamativa. Normalmente, está relacionado con la edad del paciente porque hay un envejecimiento fisiológico, «una melena de 15 años no la tiene una señora de 80», ejemplifica. «La alopecia suele ser progresiva y silente. El cabello cada vez crece menos o es más fino y las épocas de caída son más frecuentes». En contraposición a la caída estacional del cabello, en estos casos se produce una «miniaturización del pelo por zonas concretas. En los hombres suele ser la coronilla y las entradas y en las mujeres es de forma difusa, sobre todo en la parte central», explica. El doctor Mir advierte de que en estos casos también influyen los factores genéticos y hormonales.