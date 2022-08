La presidenta del Partido Popular (PP) de Baleares, Marga Prohens, ha lamentado este viernes que la líder del Ejecutivo, Francina Armengol, «no ha alzado la voz» para defender las características de las Islas, como puede ser la temperatura y la humedad, a la hora de aplicar el decreto de ahorro energético.

"Pedimos que se escuche a las Comunidades Autónomas. No podemos entender de ninguna manera cómo Francina Armengol ha sido de las pocas presidentas, incluso del PSOE, que no ha alzado la voz para defender las características propias de esta comunidad. No es lo mismo Baleares, con la humedad, la temperatura y el flujo de clientes que tenemos, que otras CCAA", ha expresado Prohens en declaraciones a los medios.