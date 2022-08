Una fotografía y una denuncia de un supuesto sabotaje se han difundido estos últimos días por redes sociales con mensajes en los que se relataba que a diversas embarcaciones (se ha llegado a hablar de 25) se les ha puesto un candado en el ancla cuando estaban fondeando en la costa sur. Ello puede acarrear la rotura del molinete que sube el ancla, además de suponer un riesgo para la seguridad de la barca, aseguran en los foros y en los grupos de WhatsaApp donde la denuncia ha corrido como la pólvora. El candado, según la imagen difundida, tiene el lema SOS Posidonia, la asociación que denuncia los incumplimientos de fondear sobre posidonia.

Bulo o realidad. SOS Posidonia no tiene duda. «Creemos que es un bulo que quiere frenar las denuncias que estamos haciendo. Parece que se quieren hacer las víctimas», dicen desde la asociación, que afirman que «poner un candado en el ancla en el fondo del mar no es tan fácil». Aseguran que «nosotros no hacemos este tipo de acciones» y que si hubiera 25 casos habrían salido más fotografías, «siempre es la misma». Además cree inverosímil que alguien que hace una acción así plasme la autoría en su fechoría.

Este diario ha contactado con diversas personas que han difundido la denuncia por los canales citados como con trabajadores náuticos, y ninguno de ellos conoce a algún afectado, ni puede confirmar que se trate de un hecho verídico. Todos manifiestan que lo han recibido en grupos de Whatsapp o que lo han visto en un foro náutico del Facebook.