La oposición y los ecologistas tildan de «electoralista» la supresión de 26 vías

Los partidos de la oposición en el Consell de Mallorca, como el PP, Ciudadanos y el Pi, y los grupos ecologistas GOB y Terraferida, tildaron este martes de «electoralista» que el Pacte de izquierdas diga que eliminará 26 ampliaciones viarias del plan de carreteras. Coinciden en que el gobierno insular no tendrá tiempo suficiente para aprobar un nuevo documento com pretende. De hecho, el conseller insular de Mobilitat i Infraestructures, Iván Sevillano, admitió, tras explicar los cambios, que van con retraso y que no puede asegurar «al 100%» que aprueben el nuevo plan antes de acabar esta legislatura. «El Consell dice lo que no va a hacer, cuando lo que interesa a los mallorquines es qué piensa hacer para acabar con los atascos», afirmó ayer el portavoz del PP en la institución insular, Llorenç Galmés. «Para decir que no van a hacer nada no hace falta una rueda de prensa ni modificar el plan director, es lo que llevan haciendo desde hace siete años», añadió. El ‘popular’ criticó que se anunciara la modificación sin consensuarlo ni comentarlo siquiera antes con la oposición y los ayuntamientos.

«Los socios del Pacte viven en la utopía de que estamos en la Mallorca del siglo XIX, cuando lo cierto es que estamos en una isla plenamente inmersa en el siglo XXI, con unas necesidades muy claras en materia de movilidad que se niegan a cubrir por caprichos y precampañas», dijo la representante de Ciudadanos, Beatriz Camiña. La portavoz del Pi, Xisca Mora, lamentó que no se haya acordado con los ayuntamientos de Sencelles y Petra suprimir las rondas. También rechazó que no se termine el segundo cinturón de Palma. Noticias relacionadas El Consell elimina 26 ampliaciones como la de la autopista de Campos del plan de carreteras «Es un anuncio electoralista por la mala consciencia que tienen después de años de políticas de carreteras desastrosas. La autopista de Campos no es el único desastre porque han hecho rotondas, han ampliado el segundo cinturón y construido enlaces en Lloseta y Santa Maria», comenta el portavoz de Terraferida, Jaume Adrover. «No pueden tapar todo esto y responden con un anuncio infantil, de que ahora se portarán bien y no lo volverán a hacer», añade el activista, que considera que el Pacte del Consell no tiene credibilidad porque actualmente continúan tramitando la ronda de Inca, que destrozará «una zona bien conservada». Adrover reclama un plan de transportes porque «hablar solo de carreteras es cosa del pasado». «Hace años que insistimos en suspender temporalmente los grandes proyectos hasta que no se redactara un nuevo plan de carreteras», recuerda la portavoz del GOB, Margalida Ramis, y se pregunta hasta cuándo durará la moratoria que ha aprobado el Consell para que no se hagan los 26 proyectos. La ecologista ve bien que se apueste por redactar un plan nuevo y no se hable de simplemente modificar el actual. Los datos Proyectos. El Consell ha impulsado una moratoria para que no se puedan hacer 26 variantes y desdoblamientos mientras se redacta el nuevo plan de carreteras.

Bicis y peatones. El plan planificará una red para ampliar los carriles para ciclistas y las zonas peatonales.

Tiempo. El propio conseller insular de Mobilitat, Iván Sevillano, admitió el lunes que tienen poco margen para aprobar los cambios antes de acabar la legislatura.