Son Espases no ha detectado ningún caso de sumisión química este verano

Si se ha activado una alarma este verano relacionada con las ocho investigaciones abiertas por pinchazos en el ámbito del ocio nocturno es la de la sumisión química. Si bien no se ha confirmado relación alguna entre éstos y la inoculación de algún tipo de drogas, el hospital de referencia, Son Espases, también afirma que este año no se ha detectado ningún caso de sumisión química involuntaria.

En este sentido se trataría específicamente del consumo de burundanga, conocida como la droga zombi, ya que es capaz de reducir la voluntad y la memoria de quienes están bajo sus efectos. En el pasado sí se ha tratado algún caso pero no es habitual. Tanto fuentes del hospital, como las autoridades competentes, recuerdan que no es necesario este tipo de droga para anular la voluntad de una persona, ya que el mismo alcohol, consumido en grandes cantidades puede hacerlo, por eso hay que promover el consumo responsable.

En este aspecto se incidió este lunes, en la tercera reunión convocada por el Govern en menos de una semana para visibilizar la coordinación de las administraciones y fuerzas de seguridad relacionada con la prevención y lucha contra los pinchazos, de noche y en su mayoría a mujeres. La consellera de Igualtat, Mercedes Garrido, instó a «no bajar la guardia» ante otras formas de sumisión y advirtió que, en los últimos años, se han incrementado las agresiones sexuales, sobre todo en época estival. Y es que, si algo han traído los episodios de pinchazos es una alarma social que la consellera tildó de «violencia machista», ya que «buscan someter a la mujer de forma psicológica».

Garrido recordó que «el ocio es seguro en nuestras islas y las mujeres tienen que continuar desarrollando su vida con normalidad». Del mismo modo, destacó que «si han sentido una punzada, tienen que saber que estamos a su lado y se tienen que dirigir a las carpas del Punto lila o el No y punto o al personal de seguridad que haya en el evento».

Respecto a si el hecho de dar importancia a los pinchazos puede producir un efecto llamada «yo creo que no», dijo la titular de Igualtat, quien defendió que el mensaje es, por un lado, de «advertencia a los agresores porque no se lo permitiremos», y por el otro a la víctima, «que no está sola, la acompañamos». Mercedes Garrido recordó que, en estos casos, no hay que dejar sola a la víctima, que debe dirigirse al personal de seguridad, que la sabrán orientar y, en cualquier caso, acudir a Urgencias de un hospital, no a los centros de salud.