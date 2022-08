La empresa mallorquina de alquile de coches OK Mobility y la naviera Baleària han alcanzado un acuerdo de colaboración para facilitar la movilidad de sus clientes este verano. De esta manera, los clientes de la empresa de movilidad global podrán, de manera exclusiva, embarcar de forma gratuita los vehículos de alquiler en las rutas entre la Península y Baleares en las que opera la naviera, así como en las conexiones interinsulares.

Es la primera vez que coches alquilados en empresas de rent a car en la Península pueden venir en barco a las Islas, ya que hasta la fecha los coches de alquiler se tienen que contratar en Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera en empresas locales para poder operar sin problemas.

Othman Ktiri, CEO de OK Mobility, ha resaltado el acuerdo de una forma muy positiva: «El gran valor añadido que este acuerdo con Baleària supone para nuestros clientes. Ahora más que nunca, se evidencia la importancia de la movilidad; una movilidad que no entiende de fronteras ni de barreras naturales, como es el mar. En OK Mobility seguimos trabajando para que nuestros clientes solo piensen en disfrutar de las mejores experiencias. En este sentido, esta unión entre ambas compañías nos permite seguir poniendo a su disposición más facilidades para que así sea».

Por su parte, Adolfo Utor, presidente de Baleària, ha señalado que la alianza entre ambas empresas les permite adaptarse a las necesidades del mercado. «Un acuerdo que nos permite reforzar la comodidad que supone viajar con el vehículo a bordo, una de las ventajas que ofrece el transporte marítimo y que desde Baleària complementamos con los servicios digitales, gastronómicos o de ocio que ofrecemos en nuestros barcos», explica Utor.

Ambos presidentes han coincidido, además, en la necesidad de poner en valor el objetivo compartido por las dos compañías de seguir promoviendo una movilidad cada vez más eficiente y sostenible, aprovechando los recursos y la infraestructura de ambas empresas.