Un total de 278.715 citas con el médico o la enfermera se han quedado vacías en el primer semestre de 2022. Es decir, pese a que alguien la solicitó, terminó por no presentarse en la consulta. De seguir con esta tendencia, este año se habrá incrementado un 18 % el número de visitas que han terminado por desperdiciarse, lo que preocupa no sólo a los profesionales, sino al mismo IB-Salut que busca fórmulas para evitarlo. Sobre todo en un contexto de alta demanda sanitaria y listas de espera de pacientes como no se habían visto.

En el ámbito hospitalario, a lo largo del año pasado dejaron de acudir a una primera o visita sucesiva un total de 102.312 pacientes, lo que supuso el 7,38% de los que había programados. Mientras que en Atención Primaria, donde se cumple mejor con la previsión, 354.363 personas de las 9.695.868 que acudieron en algún momento, con cita, a su centro de salud, fallaron. Es decir el 3,65 %. Con cifras actualizadas hasta el mes de junio de 2022 se ve cómo la tendencia de ausencias va incrementando respecto al año anterior. Solo en el primer semestre han dejado de acudir a una primera visita, o cita sucesiva en hospitales un total de 58.424 pacientes, representando el 7,93% del total de programados. Mientras que en Primaria han faltado 220.291, un 4,96 % del total programado que han sido 4.437.111 de pacientes. Cada cita perdida repercute en el sistema de gestión sanitario pues son horas que no se dan a otros pacientes que las requieren. Sin embargo puede ser un caso de pez que se muerde la cola, pues a nadie se le escapa que el incremento de las ausencias puede deberse a la alta demora para acudir al especialista. Muchos centros de salud han dado cita para dos semanas por lo que es habitual que los pacientes opten por acudir a Urgencias si es grave, o por no presentarse porque en este periodo se haya resuelto el problema. En este caso, la autoridades sanitarias piden que se anulen las citas. De hecho es un trámite sencillo que puede realizarse desde la aplicación de Cita Previa o bien llamando a la nueva central de InfoSalut que lleva un mes funcionando.