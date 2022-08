Julio de 2022, con una temperatura media de 26.8 C y 2.1 Cº más alta de lo habitual, fue un mes muy cálido en Baleares, ha informado este miércoles la estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares. La temperatura media de Menorca fue de 26.8 C con una anomalía de 2.1 C, la de Mallorca también de 26.8 C y una anomalía 2.2 C, la de Ibiza 26.6 C y 1.7 C de anomalía, y la de Formentera 28.1 C con 2.1C de anomalía. Destaca la ola de calor de 13 días de duración que se produjo entre los días 13 y 25 de julio; la más larga desde 1989. Los valores más altos registrados fueron: 40.4 C en Montuïri, 39.9 C en Sa Pobla, 39.3 C en Sineu y Petra, el día 25, y 39.9 C en Pollença el día 24. Las temperaturas más altas del mes registradas en Menorca fueron de 37 C en Cala Galdana el día 16, y 36 C en Es Mercadal el día 23. En Ibiza fueron de 37.6 C en Eivissa el día 17 y 37.3 C en Sant Antoni de Portmany el día 25. En Formentera la más alta fue de 35.6 C el día 23. Julio de 2022 ha sido el mes más cálido desde que hay registros en Palma, Portopí, con una temperatura media de 28.6 C, (datos desde 1978), en el Faro de Capdepera, con 28.3 C, (datos desde 1989), y Serra d'Alfàbia, 24.4 C (datos desde 1994).

En la mayor parte de las estaciones de Baleares, y desde que hay registros, se ha batido récord de temperaturas máximas medias: en Palma Portopí, con una temperatura máxima media de 32.9 C (anterior récord 31.9 C en 2015); Llucmajor con 35.5 C (anterior récord, 34.7 C en 2015, datos desde 1975); aeropuerto de Menorca con 32 C (anterior récord 31.8 C en 2015,datos desde 1965; Sant Joan de Labritja con 33.2 C (anterior récord, 32.6 C en 2015, datos desde 1993). En con 33.6 C ha sido el segundo valor más alto después de los 33.7 C de 1994 (datos desde 1979). En Mallorca, la temperatura mínima más alta fue 26.8 C, registrada en Palma Portopí el día 26, la cuarta más alta de su serie. También destaca la temperatura mínima de 26.5 C del día 21 en el Faro de Capdepera, valor récord, con datos desde 1989. En Menorca la mínima más alta fue de 25.9 C en La Mola el día 25, la segunda más alta desde 1988, en Ibiza fue de 25.2 C el día 27 en el Aeropuerto, y en Formentera, de 25.9 C el día 30. En Mallorca, en Palma Portopí, todas las noches fueron tropicales (cuando lo normal es que haya 27), 12 de las cuales fueron tórridas, valor récord después de las 11 que se produjeron en 2015,siendo el valor normal de 2. En el Aeropuerto de Palma, hubo 14 noches tropicales cuando la media es de 8. En el Aeropuerto de Menorca hubo 15 (la media es 4); en el de Ibiza, 24 (la media es 23) y, en Formentera, 29 (media 26). En cuanto a precipitaciones, julio de 2022 fue un mes seco en Baleares. En promedio, llovió 0.3 l/m2 , cuando lo normal es 6.3 l/m2 , es decir, un 95% menos.

Por islas, el mes fue muy seco en Menorca, donde no llovió nada, y lo normal es 3.1 l/m2 . En Mallorca, Ibiza y Formentera el mes fue seco. En Mallorca llovió un promedio de 0.4 l/m2, cuando lo normal es 7.2 l/m2 , un 95 % menos de lo normal y en Ibiza llovió en promedio 0.4 l/m2,cuando lo normal es 4.6 l/m2 , es decir, llovió un 92 % menos. En Formentera, la precipitación fue de 0.8 l/m2 , cuando lo normal son 3.1 l/m2 , un 74% menos. Julio de 2022 en el Aeropuerto de Menorca, donde no ha llovido, fue el más seco juntamente con 1975 y 1984, desde hace 57 años (datos desde 1965). Ha llovido un día acompañado de barro. Las precipitaciones máximas diarias recogidas ese día fueron: en Mallorca, 3.8 l/m2 en Escorca, Son Torrella; en Ibiza, 0.4 l/m2 en Sant Joan de Labritja y Eivissa y, en Formentera, 0.8 l/m2 , todas ellas el día 6. Hubo 4 días con polvo en suspensión y, 2 días de brumas o nieblas en Mallorca (días 2 y 5), 3 en Menorca (días 5, 20, 21) y 1 en Ibiza y Formentera (día 2). El mes de julio fue ventoso en el aeropuerto de Palma y el de Menorca, y poco ventoso en el de Ibiza: el de Palma hubo 3 días de viento fuerte, cuando la media es uno, en el de Menorca hubo 6 cuando la media es 4, y en el de Ibiza no hubo ningún día de viento fuerte cuando la media es uno. En Formentera hubo un día de viento fuerte. Las rachas máximas se produjeron el día 6 y fueron de 72 km/h, dirección Norte, en el Puerto de Soller; 67 km/h del Norte en el Aeropuerto de Menorca; 49 km/h del Este en el Sant Antoni de Portmany y 55 km/h del Este en Formentera. En la boya de Maó la altura significativa más alta fue de 3 metros el día 8, y en la de Dragonera de 2.2 metros del día 1