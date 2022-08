Mallorca está sufriendo estos días problemas de abastecimiento de hielo, en plena ola de calor y con las temperaturas disparadas. Desde Cubito Veloz, una de las principales fábricas de producción de hielo de la Isla, han explicado que se han disparado las peticiones de este producto y han lamentado que no pueden coger nuevos clientes porque tienen que servir en tiempo y forma a los habituales.

Las mismas fuentes han justificado que el problema se debe a que durante el invierno las fábricas de hielo de la Península, que sirven a las más pequeñas de Mallorca, no han almacenado el producto para poder distribuirlo en verano. En este punto, han argumento a que esto se debe a que los costes de producción se han disparado. Por una parte está el encarecimiento de la electricidad y, por otra, el del petróleo, necesario para producir los envases en los que vienen estos productos. A todo esto hay que añadir las elevadas temperaturas que se han registrado desde el pasado mes de mayo (la Isla ya lleva tres olas de calor este verano, un récord histórico), que este año hay más turismo y que, tras el fin de las restricciones, los ciudadanos tienen más ganas de salir. «La demanda de hielo se ha incrementado un 50-60 %», han asegurado desde Cubito Veloz.

Imagen de la fabricación de hielo en Cubito Veloz.

Estos problemas están afectando principalmente a los supermercados y las gasolineras. Fuentes de los supermercados han precisado que en algunas tiendas han tenido que limitar la venta, una medida que contempla la Ley de Ordenación de Comercio Minorista en situaciones excepcionales. Por citar un ejemplo, desde Mercadona han confirmado que han limitado la venta de estos productos a cinco bolsas para evitar los acaparamientos que se están produciendo durante estos últimos días.

Por lo general, estos problemas de stock se resuelven en menos de 24 horas, según han asegurado desde el sector de los supermercados. En este sentido, han puntualizado que «desabastecimiento es cuando no hay un determinado producto en mucho tiempo, que no es el caso», mientras que «la falta de stock es cuando se repone el producto en horas». Las mismas fuentes han precisado que se trata de problemas puntuales que se están dando en varias zonas de la Isla, sin distinción entre las turísticas y las no turísticas, y también en el resto de España. El motivo es que se han detectado «incrementos de la demanda inusuales debido al calor».

Por su parte, el presidente de la Federación de Estaciones de Servicio de Baleares, Joan Mayans, ha manifestado que «en las gasolineras hay una demanda muy alta de hielo debido a las altas temperaturas que estamos teniendo. Mi empresa me sirve normalmente, pero se acaba enseguida». En ocasiones se quedan sin hielo, especialmente los fines de semana, ya que los pedidos que reciben no son suficientes para aguantar hasta que llega el próximo.

Los restaurantes no se están viendo afectados, por el momento

Por su parte, el presidente de CAEB Mallorca Restauración, Alfonso Robledo, ha asegurado que los restaurantes no se están viendo afectados. Esto es gracias a que estos establecimientos se abastecen de las fábricas que producen en la Isla, que sí han guardado reservas durante el invierno y ahora continúan con su producción.