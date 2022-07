Una banda de nubes ha dejado chubascos en algunos puntos de Mallorca, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web. Cabe precisar que no han sido significativos, pero su importancia radica porque hacía muchas semanas que no caía una gota de agua sobre la Isla. El pronóstico del tiempo indica que la situación meteorológica irá mejorando esta misma tarde.

De hecho, el mes de agosto arrancará con una subida de temperaturas en Mallorca, motivo por el que la Aemet ha activado la alerta amarilla por calor para este próximo lunes, 1 de agosto, en el sur de la Isla, puesto que se pueden llegar a los 36º. De cara al martes, el aviso se ampliará también al interior de la Isla, ya que los termómetros podrían llegar a los 37º; en el sur la previsión se mantiene en 36º.

Por otra parte, la pasada noche ha sido bastante calurosa. La Aemet ha informado que el termómetro no ha bajado de los 26º en el faro de Capdepera, el Puerto de Sóller y en Palma; es lo que se conoce como noche tórrida. También ha hecho mucho calor en Banyalbufar, donde no ha descendido de los 25º y la noche también ha sido tórrida. En el aeropuerto de Son Bonet, Portocolom y la Colònia de Sant Pere los valores mínimos han sido de 24º; mientras que en Llucmajor, Andratx, Pollença y Santanyí no han bajado de los 23º. En todas estas zonas la noche ha sido tropical; los expertos aseguran que a partir de los 20º ya existen dificultades para poder conciliar el sueño.

Este verano está siendo bastante caluroso y Mallorca ya ha sufrido dos olas de calor, la de mediados del mes de julio ha sido la más larga desde que existen registros. Si llegar a producirse una tercera ola de calor será otro récord histórico, puesto que hasta ahora el máximo han sido dos. Por ola de calor se entiende cuando se superan los 36º durante más de tres días consecutivos en varias estaciones.