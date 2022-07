El calor nocturno no da tregua y Mallorca ha vuelto a vivir una noche tórrida o tropical. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado este domingo que durante la pasada madrugada el termómetro no ha bajado de los 26º en el faro de Capdepera, el Puerto de Sóller y en Palma; es lo que se conoce como noche tórrida. También ha hecho mucho calor en Banyalbufar, donde no ha descendido de los 25º y la noche también ha sido tórrida. En el aeropuerto de Son Bonet, Portocolom y la Colònia de Sant Pere los valores mínimos han sido de 24º; mientras que en Llucmajor, Andratx, Pollença y Santanyí no han bajado de los 23º. En todas estas zonas la noche ha sido tropical; los expertos aseguran que a partir de los 20º ya existen dificultades para poder conciliar el sueño.

Para este domingo, el pronóstico de la Aemet indica cielo poco nuboso, con algún intervalo de nubes medias y altas. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios; en Palma se esperan máximas de 34º. El viento soplará del norte y nordeste, en general flojo con intervalos de brisas costeras por la tarde. El mes de agosto arrancará con calor y se prevé que las temperaturas se mantengan similares a las de este domingo o suban ligeramente; en la capital balear se podría llegar a los 35º de máxima, mientras que las mínimas no bajarán de los 22º. El cielo estará poco nuboso o despejado y el viento será flojo del norte y nordeste con brisas costeras. De cara al martes, el pronóstico del tiempo en Mallorca anuncia un posible aumento de las temperaturas diurnas.