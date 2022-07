Comprar una vivienda en Mallorca se ha convertido en una misión casi imposible, debido a que la poca oferta disponible ha disparado los precios. Sin embargo, si se busca bien aún se pueden encontrar algunas oportunidades, puesto que hay diferencias abismales en la Isla en función del municipio en el que se encuentre ubicado el inmueble. Esta horquilla oscila entre los 5.614,91 euros el metro cuadrado de Bendinat a los 874,16 euros de Petra. Se trata del precio medio del metro cuadrado de las viviendas entre medianeras o plurifamiliares vendidas entre el 1 de enero de 2019 y el 25 de junio de 2022, según los datos elaborados por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), extraídos del Registro de la Propiedad.

Los municipios con el metro cuadrado más caro se encuentran en Calvià, Palma y Andratx. La presidenta del API de Baleares, Natalina Bueno, ha explicado que «donde hay mayor concentración de extranjeros europeos con alto poder adquisitivo tienen los precios medios más altos». En este punto, ha destacado que «son igualmente las zonas con los precios medios más elevados del país, sólo superados por Ibiza, Formentera y determinados barrios de Barcelona, Madrid y San Sebastián».

Preguntada por si el precio de la vivienda ya ha alcanzado los costes del boom de la burbuja inmobiliaria, ha respondido que «todavía no hemos llegado a los máximos de 2008», pero ha apuntado que íbamos por el camino de superarlos antes de finales de 2022. Sin embargo, ha advertido que «desde el pasado mes de mayo se está notando una recesión en el número de compraventas en la Península y aquí, de momento, lo estamos detectando en las visitas por parte de extranjeros europeos desde el pasado mes de junio». En este punto, ha señalado que «el incremento que llevábamos de operaciones de compraventas desde que finalizó el confinamiento parece que ha llegado a su tope. Las familias que durante la pandemia quisieron cambiar de vivienda por otra con espacios exteriores o más grandes, las personas que querían adquirir segundas residencias en lugares atractivos o invertir sus ahorros en inmuebles parece que están tocando techo. La inflación, la subida de los tipos de intereses y la incertidumbre también son factores que desaceleran el ritmo».

La vivienda, el verdadero problema de Baleares

Bueno ha asegurado que el «verdadero problema de Baleares es el acceso a la vivienda». Sin embargo, el análisis de datos pone de manifiesto que no es lo mismo comprarse una casa en Calvià o en Palma, que en Petra. En este sentido, el precio medio de las viviendas vendidas en Bendinat desde 2019 es de 639.370 euros, mientras que en Petra se han adquirido por 154.114 euros; es decir, cuatro veces menos. La presidenta del API ha precisado que en Petra se han cerrado 54 operaciones de compraventa desde 2019 y ha apuntado que «seguramente la gran mayoría de estas son primeras residencias y de población local. No ha tenido repercusión en el municipio el auge de compras después del confinamiento. Su distancia respecto a Palma y las zonas de playa es una de las principales causas de la baja demanda». No obstante, le ha sorprendido que municipios como Lloret tengan precios medios mas elevados que Petra.

La vivienda en Petra es la más barata de Mallorca.

Aunque como se ha señalado anteriormente la diferencia de precios es enorme, Bueno ha asegurado que «la movilidad de la población por encontrar viviendas más accesibles no se da en una gran proporción, aunque existe». En este sentido, ha señalado que los ciudadanos tienen en cuenta otros factores a la hora de comprar su hogar, tales como la distancia del centro de trabajo, las buenas comunicaciones y la existencia de buenos colegios. Aunque por Petra pasa el tren, el hecho de que su servicio no sea tan rápido como hasta Inca, no hace a este municipio atractivo como lugar de residencia. Tampoco ayuda que no está en las inmediaciones de Palma ni de zonas de playa. Estos son algunos de los factores que explican las pocas operaciones de compraventa que se han realizado en el municipio, pese a tener el metro cuadrado más barato de Mallorca.