El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este jueves la modificación del contrato de explotación del servicio de gestión de los residuos sólidos urbanos de Mallorca con la empresa Mac Insular, con 24 votos favorables y ocho abstenciones. De esta forma, se reanuda la colaboración con la concesionaria Mac Insular, responsable de los residuos de construcción, demolición, voluminosos y neumáticos fuera de uso, después de que la empresa suspendiera el pasado martes todos los contenciosos valorados en cerca de 100 millones. Al respecto, la presidenta de la institución insular, Catalina Cladera, se ha felicitado por «un acuerdo muy positivo para Mallorca» que supone «un punto de inflexión en la contratación de este servicio».

«Resuelve una situación muy compleja y que hemos sido capaces de desbloquear, aportando una garantía jurídica que hasta ahora no teníamos», ha declarado. En el mismo sentido se ha pronunciado la vicepresidenta y consellera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Aurora Ribot, quien ha añadido que «se recupera el sentido de la concesión» con un contrato «transparente y aplicable», además de poner fin al «conflicto legal existente, que podía acabar con un resultado de penalizaciones del alrededor de 100 millones que, sin duda, afectarían la integridad de la institución». «A pesar de la inflación económica actual y el aumento del coste de la vida, mi compromiso era mantener el precio de la tarifa como lo tenemos ahora (en valores de 2009) y, así, poder asegurar que el Consell está junto a la ciudadanía cuando más lo necesita», ha continuado la consellera Ribot.

Antecedentes

Cabe recordar que el origen de la problemática con la concesionaria se remonta al 2003, cuando se suscribió un contrato que convertía a Mac Insular en la concesionaria para gestionar los residuos de construcción, demolición, voluminosos y neumáticos fuera de uso. Según el Consell, a pesar de que la actividad no empezó hasta el 2006, «ya se podía ver en aquellos primeros años que la aplicación que se hacía del contrato dejaba la empresa en unas condiciones muy ventajosas y sin margen de maniobra para la institución».

Por ello, a partir de 2007 se empezaron a buscar vías para reformular la relación con Mac Insular. Durante la legislatura del 2011-2015, la consellera de Medio Ambiente propuso declarar la nulidad del contrato entre el Consell y la concesionaria, pero no se consiguió. El Consell Consultiu resolvió que la nulidad no era posible y que los problemas que presentaba el contrato se tenían que abordar por la vía de la interpretación del contrato. A partir de la legislatura del 2015-2019, se hizo una auditoría y consultoría económica, con un valor próximo al medio millón de euros, cuyas conclusiones no llegaron hasta el primer año de la legislatura actual. A partir de aquí, y siguiendo las recomendaciones del Consell Consultiu, se empezó a interpretar el contrato con Mac Insular.