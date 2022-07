La Conselleria de Transició Energètica, con Juan Pedro Yllanes al frente, está preparando una instrucción interna para reducir el consumo energético del Govern entre el 10 y el 20 %. A través de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, se enviará una instrucción a todos los departamentos del Govern con unas directrices básicas de ahorro y eficiencia energética en todos sus edificios e instalaciones. Además de las razones climáticas de la medida, se intenta que el Ejecutivo autonómico dé ejemplo a la ciudadanía en iniciativas de reducción de consumo energético.

Básicamente, las medidas se refieren al apagado de iluminación y climatización en horario no laboral o en ausencias en el puesto de trabajo. También se recuerda que el Reglamento de las Instalaciones Térmicas de los Edificios, de carácter estatal, establece que, en dependencias administrativas y/o públicas, la calefacción no puede superar los 21 grados y el aire acondicionado no puede bajar de los 26. En este sentido, la instrucción explica que una variación de un grado genera un ahorro aproximado de un 7 % en climatización.

La instrucción hace un recordatorio a todos los funcionarios y al personal de limpieza para que la iluminación se apague en el horario no laboral de la Administración y, cuando sea posible, durante las ausencias en el puesto de trabajo. La iluminación de las dependencias no ocupadas de manera permanente, como pasillos o almacenes, debe permanecer apagada. Además, se expone la necesidad de un adecuado mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas en servicio, así como su revisión de forma periódica. Igualmente, deberá haber una persona responsable por cada centro que supere los 5 gigavatios/hora/año y otra por cada suministro que supere los 10 gigavatios/hora/año (por ejemplo, los hospitales) para encargarse del mantenimiento de las instalaciones y que la pérdida de energía sea la menor posible.

Ante este conjunto de medidas, el conseller Yllanes explicó que «el camino a seguir pasa por reducir la demanda y apostar por las energías renovables. Es una cuestión climática y de salud. Las olas de calor y el calentamiento del mar son síntomas de que el cambio climático ya está aquí y que debemos poner todos los esfuerzos en mitigar sus efectos, así como adaptarnos de la mejor manera». Yllanes añadió que «por todo ello, desde el Govern queremos dar ejemplo. Parece que sólo se pone el foco en la cuestión económica, que es importante, pero deberíamos poner también el foco en la cuestión climática».