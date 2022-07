Baleares ha registrado una tasa de absentismo laboral del 6 por ciento durante el primer trimestre de 2022, siendo la segunda más baja del país, solo por delante de la Comunidad de Madrid (5,9%). Así se desprende del 'Informe Trimestral sobre el Absentismo Laboral' publicado este miércoles por Randstad Research, que refleja que durante el mismo periodo de tiempo, coincidiendo con la sexta ola de la pandemia, 31.932 trabajadores de las Islas faltaron de media a su trabajo, de los cuales 26.610 lo hicieron con baja médica y 5.322, sin causa justificada. Por tanto, la tasa de absentismo en el archipiélago se sitúa 1,1 puntos porcentuales por debajo de la media nacional (7,1%) y el volumen de profesionales que faltaron a sus trabajos en la comunidad supone el 2,2% del total del país.

A nivel nacional, más de 1,4 millones de empleados no acudieron a su puesto de trabajo de media diaria durante el primer trimestre del año, de los que el 79,5% (1.135.385) se ausentaron por una incapacidad temporal. «El absentismo laboral supone que en nuestro país se pierden el 7,1% del total de las horas pactadas, aumentando un 1,1% con respecto al trimestre anterior», se señala en el informe. En concreto, el absentismo no debido a incapacidades temporales, es decir, el no justificado, tuvo una tasa del 1,4%. En cuanto a sectores, Randstad Research revela que el de servicios es donde se registra un mayor absentismo, con una tasa general del 7,3%, cerca de la industria, con un porcentaje del 7,1%. El sector de la construcción es donde menos absentismo se produce, un 5,4%, 1,7 puntos porcentuales por debajo de la media de la economía.

De acuerdo con el informe, Euskadi (9,2%), Canarias (8,6%) y Navarra (7,9%), han sido las regiones donde mayores tasas de absentismo se registraron durante el primer trimestre de 2022. Les siguen Región de Murcia (7,8%), Cantabria (7,7%), Cataluña, Galicia (ambas con el 7,6%), Aragón, Asturias (las dos con 7,3%) y Castilla y León (7,1%). Por debajo de la media nacional (7,1%), se encuentran Andalucía, la Comunidad Valenciana, Extremadura (todas ellas con un 6,9%), Castilla-La Mancha (5,2%) y La Rioja (5,1%). Las regiones con menor tasa de absentismo, un trimestre más, fueron Baleares (6%) y la Comunidad de Madrid (5,9%).

En cuanto al volumen de trabajadores en absentismo total, superan los 100.000 Cataluña (262.755), Andalucía (222.028), la Comunidad de Madrid (187.018) y la Comunidad Valenciana (148.750), que suponen el 57,4% de todos los profesionales que se ausentan a diario durante el primer trimestre de 2022. Ya por debajo de los 100.000 trabajadores, se encuentran Euskadi (87.694), Galicia (82.946), Canarias (79.223), Castilla-La Mancha (67.102), Castilla y León (60.840) y la Región de Murcia (50.177). Con cifras más moderadas se encuentran Aragón (42.588), Baleares (31.932), Asturias (28.266), Extremadura (27.428), Navarra (17.397), Cantabria (15.330) y La Rioja (7.155).