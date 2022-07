Marga Prohens ha insistido este lunes en que si el PP gana las próximas elecciones autonómicas, se presentará a la investidura como presidenta de las Islas Baleares en el consiguiente debate que celebrará el Parlament balear y ha responsabilizado al PSIB de un posible gobierno autonómico PP-Vox. En una entrevista en IB3 Ràdio, Prohens se ha mostrado segura de que su lista será la más votada en Baleares, por delante de los socialistas, por lo que tiene intención de ser la próxima presidenta de Baleares. «Si yo gano, me presentaré a la investidura; después el PSOE tendrá la responsabilidad de qué hace con sus votos», ha afirmado.

Si el PP es la lista más votada y los socialistas se abstienen en el debate de investidura, Prohens podría gobernar en solitario, sin necesidad del apoyo de Vox. Pero si los socialistas votan en contra, una posibilidad es que los populares traten de llegar a un acuerdo de gobierno conjunto con Vox. «Yo trabajo para que Vox no sea decisivo aquí», en Baleares, de cara a la configuración del futuro gobierno autonómico, ha afirmado Prohens. La líder del PP balear tiene claro, según ha declarado, que su partido será el partido con más apoyo en los comicios autonómicos de mayo del próximo año. «Cada día se produce un traspaso de votos socialistas al PP», ha comentado Prohens, para quien «este autoritarismo, esta manera de gobernar» de la presidenta autonómica socialista, Francina Armengol, «ha llegado a su fin» tras ocho años de gobierno. No puede ser, ha señalado, que el Govern balear le diga a los ciudadanos qué tienen que pensar, cómo tienen que actuar o cómo tienen que moverse. Por otra parte, preguntada por la propuesta de limitar la compra de inmuebles en Baleares a los ciudadanos extranjeros, Prohens ha respondido que ella no comenta iniciativas «ilegales» contrarias a la legislación europea.

Vox responde

La diputada de Vox en el Parlament Idoia Ribas ha respondido este mismo lunes a Prohens y le ha instado a «unir fuerzas: todos los partidos demócratas de verdad debemos unir fuerzas para acabar con el Govern de Armengol», que «está acabando con Baleares». A diferencia del PP, ha continuado, Vox está centrado «en lo verdaderamente útil y prioritario: trabajar para echar a Armengol y a sus socios del Govern». Ribas ha afeado a Prohens sus declaraciones porque «no es momento de decir este tipo de cosas».