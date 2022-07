La dimisión de Juli Fuster como director del IB-Salut no se han hecho esperar este lunes. El portavoz del PP en el Parlament, Antoni Costa, ha insistido en por qué Fuster no ha dimitido antes y ha esperado a tener la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) sobre su participación en unas oposiciones donde concurría su hija. En rueda de prensa, Costa ha subrayado este lunes que el PP sigue pidiendo la comparecencia de la consellera de Salut y Consum, Patricia Gómez, en sede parlamentaria a pesar del anuncio de dimisión de Fuster. «Pedimos que se produzca lo antes posible porque hay una serie de preguntas que siguen sin respuestas. Desde el PP no renunciamos a nuestra petición», ha indicado. En este sentido, han preguntado si Gómez conocía la situación de este proceso de oposición, si lo sabía la presidenta del Govern, Francina Armengol, o si incluso la consellera había informado a la dirigente del Ejecutivo balear.

De este modo, el PP quiere aclarar si en el proceso de oposición hay más personas con situaciones similares y por qué la consellera Gómez no le dijo a Fuster que se abstuviese. «Es absolutamente necesario que la consellera aclare en sede parlamentaria qué grado de conocimiento tenía del tema en cuestión y también que explique si la presidenta lo conocía», ha afirmado Costa. Con todo, el portavoz parlamentario del PP ha subrayado que la dimisión de Fuster viene motivada por el «incumplimiento flagrante» de la normativa vigente, «una ley que aprobó el Pacte de Progrès». Noticias relacionadas Juli Fuster: «Reconozco el error administrativo, no me di cuenta, y me voy» La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Parlament, Esperança Sans, ha asegurado que el PP «sigue haciendo sangre con una estrategia lamentable» al insistir en la comparecencia de la consellera de Salut para explicar los detalles de la dimisión de Fuster. Sans ha considerado que el PP se ha quedado «desarmado» por la respuesta del Govern con esta acción «ágil» al anunciarse la dimisión el mismo viernes. Por ello, ha subrayado su «satisfacción» con la dimisión de Fuster y ha indicado que Unidas Podemos contactó con los socios del Pacte el mismo viernes, tras conocer la noticia, para pedir que Fuster no podía seguir en el cargo. «Estamos satisfechos de que se haya producido esta dimisión», ha subrayado Sans, quien ha ensalzado igualmente «la gran labor» realizada por los profesionales sanitarios del sistema público de salud en Baleares. La diputada de Més per Mallorca Joana Campomar ha considerado,que «no hay ninguna urgencia» de comparecencia parlamentaria de Gómez porque se ha actuado conforme al código ético del Govern. Campomar ha subrayado que desde Més quieren que la Conselleria funcione «como hasta ahora». «La consellera vendrá y dará las explicaciones que se daban dar aquí cuando ella lo considere», ha defendido Campomar, quien ha celebrado la dimisión de Fuster y ha destacado su trabajo: «Cuando los propios colectivos que han trabajado con él lo dicen es relevante». Por su parte, la portavoz parlamentaria adjunta del PSIB, Sílvia Cano, ha calificado de «oportuna» la dimisión. Cano ha señalado en rueda de prensa que el grupo parlamentario «respeta» la decisión de Fuster, que ha atribuido a su voluntad de «no comprometer la honorabilidad de los procesos» de asignación de plazas impulsados por el servicio público de salud. En cuanto a la petición del PP de que la consellera de Salut comparezca en la cámara para explicar qué sabía del contencioso que ha acabado con el cese del director general, que además es su marido, la portavoz ha señalado que se estudiará la solicitud. No obstante, ha señalado que Gómez tiene previsto comparecer en la comisión de salud el próximo miércoles, por lo que los grupos tendrán oportunidad de «feedback» con ella sobre este asunto.