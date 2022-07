La formación El PI-Proposta per les Illes ha sugerido este jueves en Ibiza cambiar los usos de locales y oficinas vacías para reconvertirlas en viviendas. Según han explicado en rueda de prensa, con la iniciativa se facilitaría el acceso a la vivienda en Baleares. El PI ha presentado una proposición no de ley que incluye medidas para solventar esta problemática, recordando que la propuesta de que establecimientos turísticos obsoletos se puedan reconvertir en viviendas también podría extenderse a locales y oficinas. El portavoz en el Parlament, Josep Melià, ha señalado que «debe darse un nuevo uso a locales comerciales u oficinas que están cerradas y que ya no se utilizan».

Según Melià, se necesita incrementar la oferta de vivienda. «La solución no pasa por limitar el precio del alquiler porque muchos propietarios no alquilarán y esto provocará que todavía haya menos vivienda. Pero si hay más oferta para alquilar, los precios bajarán», ha considerado. La formación ha planteado que el Govern lleve a cabo una prueba piloto en Ibiza y alquile un establecimiento hotelero para que personal funcionario que deba desplazarse a la Isla tenga un lugar para vivir. «No puede ser que jóvenes que vienen a trabajar como profesores o enfermeros deban dormir en su coche o en una caravana porque no encuentran vivienda en la Isla», ha explicado el miembro de la Ejecutiva de Ibiza, Joan Torres. Desde El PI han instado al Gobierno a que las residencias militares de Ibiza puedan acoger a fuerzas y cuerpos de seguridad que deban desplazarse a la Isla, y ha considerado que aquellas residencias destinadas a vacaciones deberían reservarse para estos efectivos, al menos, hasta que no encuentren otra vivienda. El presidente de la formación, Tolo Gili, ha explicado que en Baleares hay un problema de vivienda «grave» y medidas así pueden ayudar a reducir o suavizar el problema.