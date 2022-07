¡Qué calor! Esta es la frase más repetida desde hace días en Mallorca, que está viviendo la ola de calor más larga desde que hay registros y aún no ha terminado; no está previsto que finalice hasta el próximo domingo, 24 de julio. El panorama no es nada halagüeño, ya que los expertos señalan que estas situaciones de temperaturas extremas serán cada vez más frecuentes como consecuencia del cambio climático. De hecho, Mallorca ha pasado de tener una ola de calor en la década de los años 90 a cinco en los últimos tres años.

El portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Miquel Gili, ha precisado que en la década de los 90 sólo hubo una ola de calor, concretamente se desarrolló entre el 5 y 7 de agosto de 1993. Por su parte, entre los años 2000 y 2009 se registraron cuatro olas: una del 21 al 24 de junio de 2003: otra, del 10 al 14 de agosto de ese mismo año; otra, del 19 al 21 de julio de 2006; y la última tuvo lugar del día 22 al 24 de julio de 2009. Los más pequeños son más vulnerables frente al calor. El aumento de la temperaturas ha ido a más y entre 2010 y 2019 se han contabilizado siete olas de calor en Mallorca: una del 9 al 11 de agosto y otra del 20 al 23 de agosto de ese mismo año. En 2015 hubo otros dos episodios de calor extremo: uno del 5 al 8 de julio y otro del 5 al 8 de agosto. El portavoz adjunto de la Aemet en las Islas ha subrayado que desde 2017 la Isla ha padecido olas de calor cada ejercicio. Una de ellas se registró entre el 29 de julio y el 3 de agosto de 2017; otra, entre el 3 y el 5 de agosto de 2018; otra, entre el 26 y el 29 de julio de 2019; y otra, entre el 27 de julio y el 1 de agosto de 2020. Cabe subrayar que en los dos últimos años ha habido más de un episodio de calor extremo. En el caso de 2021 uno fue entre el 22 y el 24 de julio y otro, entre el 11 y el 15 de agosto. En lo que va de 2022 ya van dos olas de calor: una entre el 15 y el 18 de junio y otra que comenzó el pasado 13 de julio y aún no ha finalizado; está previsto que concluya el próximo domingo. Las fuentes son un buen recurso frente al calor extremo. Gili no ha descartado que este verano puedan producirse más olas de calor, ya que a finales de julio y principios de agosto es cuando son más habituales. Para que se produzca este fenómeno tienen que registrarse temperaturas superiores a los 36º en varias estaciones durante más de tres días consecutivos. Aunque la Isla se encuentra sumida actualmente en su segunda ola de calor del año, aún no se han superado los 40º; la máxima de 2022 son los 39,7º alcanzados en junio en Porreres. El récord histórico se alcanzó en 1994 en Muro, cuando el mercurio llegó a los 44,2º.