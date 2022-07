El crucero mayor del mundo y el tipo de portaaviones más grande, coincidieron este lunes en Palma. El 'Wonder of the Seas', con 362 metros de eslora, superó en 30 al 'Harry S. Truman', que mide 332 metros. Pero, cuya cubierta de vuelo de 76 metros supera la manga máxima del crucero, que alcanza los 64.

Por su parte, las 103.000 toneladas de desplazamiento del coloso militar se quedan cortas frente a las 236.000 de arqueo del megacrucero. Cuya potencia de 110.000 C.V. resulta sin embargo muy inferior a los 260.000 C. V. del portaaviones. Así como su velocidad máxima de 22 nudos del gigante turístico frente a los más de 30 de la fortaleza aeronaval. Donde sí son similares es en su capacidad, para 6.988 cruceristas el 'Wonder of the Seas' y hasta, 6.250 tripulantes el 'Harry S. Truman' .