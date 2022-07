El nuevo presidente de Baleval, Othman Ktiri (Casablanca, 1979), toma las riendas de la patronal del coche de alquiler con dos ideas entre ceja y ceja. La primera, unir al sector tras años de una relación casi inexistente entre patronales. La segunda, acabar con la estigmatización que a su juicio sufre el rent a car en las Islas como principal chivo expiatorio de la masificación de la red vial balear.

¿Cómo fue la decisión de tomar las riendas de Baleval: por petición o por voluntad propia?

—Surgió de una manera muy natural. Doy las gracias a Antoni Masferrer, que asumió la presidencia durante mucho tiempo y que ahora se ha retirado por motivos profesionales. Yo era el vicepresidente y los estatutos prevén que dicho cargo asuma la presidencia en una situación así. A pesar de eso he querido contar con la opinión de la junta directiva. Hoy a priori gozo del apoyo del sector y para mí es una gran responsabilidad. Intentaré devolver al sector todo lo que me ha dado y lo haré solo si me siento apoyado por todos los socios.

¿Cuál va a ser su primer reto como presidente de la asociación?

—Lo principal va a ser unir al sector para hacer frente a los desafíos que tenemos y los ataques injustos que sufrimos. Uno de esos desafíos es que nuestro sector sea más conocido por parte de la sociedad.

¿Considera que existe una estigmatización de su sector?

—Hay un gran desconocimiento y se han dicho cosas que se ha demostrado que eran falsas, como que los coches de alquiler son los responsables de los atascos. Se han emitido informes –que están incluso en manos del Govern– que demuestran que no es así y que eso obedece más a un problema de infraestructuras, que no se han adaptado al aumento de población residente en las Islas. Esto y no el rent a car es lo que crea los atascos. Si preguntamos al ciudadano balear cuándo es la época de mayor atasco responderá que es la vuelta al cole y ahí no tiene nada que ver el coche de alquiler.

¿Van a mejorar las relaciones con la otra patronal del rent a car, Aevab? Hasta ahora han sido difíciles.

—Yo no considero que la relación sea difícil, sino que desgraciadamente no hay relación. Uno de mis objetivos es que eso cambie. Justo acabamos de firmar un nuevo convenio del sector ratificado tanto por Baleval como Aevab. Este es el camino. Nuestros intereses son comunes, así que habría que evitar cualquier politiqueo asociativo y ponernos a trabajar por y para el sector.

¿Qué destacaría de ese nuevo convenio?

—Pronto se darán los detalles pero principalmente supone una mejora de las condiciones de los trabajadores.

Aevab ha pedido al Govern limitar la flota de coches de alquiler y no crecer más allá del volumen actual. ¿Lo comparte?

—Siempre estaremos a favor de la legalidad y tenemos muchas dudas de que una regulación que solo puede ser arbitraria acabe siendo legal. Creemos más en la ley de la oferta y la demanda. Si viene gente y no hay coches suficientes se crea también un problema, ya que somos un complemento para paliar la falta de transporte público. Todo esto se autorregula de manera natural: si hay turismo habrá coches de alquiler. Tampoco estaremos a favor de ninguna limitación de vehículos que comporte un aumento de los precios. La competencia ha de seguir existiendo y nuestros clientes deben poder acceder al mejor precio posible.

Se habla de unos 75.000 coches de alquiler actualmente en las Islas, pese a que siempre ha sido una cifra fantasma. ¿No debería existir un cómputo riguroso para una mejor gestión de la flota?

—Es un ejercicio particularmente difícil dado que los coches entran y salen continuamente, se dan de baja, se guardan para la temporada siguiente, se venden por el camino... Intentaremos aproximarnos a la cifra real cruzando varios datos pero no será una tarea fácil.

Esas mismas estimaciones cifran en unos 50.000 los vehículos perdidos en los últimos años de pandemia. ¿Van a volver?

—Lo único que podemos decir es que efectivamente hay menos coches en 2022 que en 2019, eso es seguro. Si la diferencia es de 50.000 no lo sabemos porque no lo podemos cuantificar exactamente. El rent a car ha tenido muchísimas dificultades a nivel mundial para tener acceso a vehículos y eso provoca que, a pesar de que la demanda este año es similar a la de 2019, no se le puede dar respuesta.

¿Es justo que los turistas en coche de alquiler perciban también el descuento al carburante?

—Todo lo que no se haga de una manera generalizada acaba siendo discriminatorio, al final el coche de alquiler puede ser perfectamente usado por un residente. ¿Por qué debe pagar más por la gasolina? Dejarlo fuera no tendría ningún fundamento.

¿Qué le pide a la Administración?

—Que las normativas que vayan aprobando sean legales a nivel europeo. Los primeros interesados de que las Islas sean un territorio donde el residente esté a gusto y se respete el medio ambiente somos nosotros. Y hay que saber que ir en coche de alquiler hoy día equivale a emitir 14 gramos de CO2 menos que en un coche particular porque nuestras flotas están mucho más renovadas. La realidad es que actualmente circular en coche de alquiler es más respetuoso para el medio ambiente que hacerlo en uno privado.