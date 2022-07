La Universitat se da a conocer, también en verano

En el marco del Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (Port-UIB), un convenio con la Conselleria d’Educació i Formació Professional permite desarrollar numerosas actividades encaminadas a dar a conocer la UIB a los alumnos no universitarios a lo largo de todo el año. Todas estas actividades se engloban en la oferta unificada Seràs UIB y se remontan al año 2004, cuando sólo se dirigían a los alumnos de Secundaria, Bachillerato y FP. Ahora llegan también a alumnos de Primaria, docentes de centros (de manera mucho más estrecha) y familias.

El coordinador técnico de Port-UIB, Miquel Amorós, explica que «lo que intentamos es favorecer la futura incorporación de alumnos a la Universitat mediante la difusión de la importancia de la enseñanza superior, manteniendo relaciones con los centros. Actualmente, en los dos extremos, tenemos actividades con alumnos de 2º de Primaria y con mayores de 25 años, que también tienen su vía de acceso a la universidad. Tenemos seis grupos de actividades: charlas con los centros, actividades en el campus, participación en ferias, concursos, actividades virtuales y la Universitat dels Nins i les Nines, y siempre en todas las Islas. El grueso de las charlas lo dirigimos a los alumnos de Secundaria, más cercanos a la universidad, mientras que los talleres, más interactivos, están más diseñados para los de Primaria».

Recuperación

Antes de la pandemia del coronavirus, en el curso 2018-19, más de 73.000 alumnos participaron en las actividades de Seràs UIB. Tras un proceso de recuperación, este año serán más de 68.000. La web de Seràs UIB tuvo el curso pasado 131.000 visitas en total. En 2022, a día de hoy, ya ha superado las 150.000. Amorós destaca que «alguien puede pensar que sólo nos dedicamos a actividades de verano. No es así, en absoluto. Nuestras actividades son de todo el año. De hecho, en estos días ya estamos preparando las del próximo curso. En septiembre nos dedicamos a ofrecer la información a los centros sobre las actividades organizadas, siempre con una muy buena aceptación. Hay centros que ahora ya nos piden esa información. Con la pandemia, se potenciaron las actividades virtuales, normalmente a través de la plataforma Zoom. Hemos tenido a 500 padres y madres en una actividad virtual. De todo lo que hacemos generamos material. Por ejemplo, de las charlas con los padres se derivan unos folletos con los resultados».

El personal vinculado a Seràs UIB siempre se compone de docentes de la Universitat. Para el corordinador técnico de Port-UIB, «hay que valorar que las personas implicadas en Seràs UIB tengan ganas y busquen tiempo para ello. Esta implicación se refleja en el éxito de los talleres. Muchos de ellos se quedan sin plazas y hay que repetirlos. También hay talleres impartidos por doctorandos o alumnos de 3º o 4º curso de grado, en este caso tutorizados por un profesor».

No hay que olvidar el ámbito de la orientación para que el alumno de ESO, Bachillerato o Grado Superior de FP pueda tener más claro qué camino universitario seguir. Para ello, puede concertar una cita virtual con una psicóloga de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Amorós indica que «podemos orientar hacia la universidad, pero también orientamos y ayudamos respecto a los estudios que el alumno no universitario está siguiendo en ese momento».

Ya que nos encontramos en pleno verano, Miquel Amorós detalla que «en esta época organizamos 15 talleres de un solo día, concretamente de 3 horas, tres campus y una diada. El acceso a los talleres es por matrícula abierta hasta que se agotan las plazas, mientras que a los campus, dos de una semana y uno de tres días, se accede por notas muy altas, entre 9 y 10. Este verano, las actividades organizadas implican a un total de 460 alumnos de entre 3º de Primaria y 2º de Bachillerato».

Amorós comenta que «no sabemos cuál es la incidencia real y precisa de las actividades de Seràs UIB en la incorporación de futuros alumnos a la Universitat. Hay más de 12.000 estudiantes de grado en la UIB y cada uno tiene su circunstancias. Hay estudiantes que quieren salir de la Isla aunque puedan cursar su grado aquí. Lo que está claro es que, en estos casos, ya pesan más las ganas de vivir y estudiar fuera unos años que pensar que la UIB no tiene el prestigio suficiente. Eso queda atrás, sobre todo porque nuestra Universitat, al ser más pequeña, ofrece el valor añadido de una docencia más personalizada y disponer de recursos mucho más a mano. Aun así, hay niños y padres que todavía no saben que aquí hay una universidad. Con las actividades de Seràs UIB, a los niños les llega esa información y ellos la transmiten a sus padres».

«La ciencia no es aburrida, es espectacular»

El taller Divertint-nos amb la química es uno de los 15 que se celebran este verano

Cristina Reche es una doctoranda de Química que participa en las actividades de Port-UIB. Este verano imparte un taller de su especialidad a alumnos de entre 3º y 6º de Primaria. Son un total de tres sesiones de tres horas cada una para alumnos diferentes: «Realizamos experimentos muy visuales, con muchos colores y que tengan un efecto impactante sobre los alumnos. Siendo estudiantes que, por edad, tienen poca relación con la química, se trata de hacerles ver que la ciencia no es aburrida, sino todo lo contrario: es espectacular. A través de experimentos básicos, los convertimos en pequeños científicos. Para muchos, es la primera vez que pisan un laboratorio. No hacemos un seguimiento, pero sí creo que despertamos alguna vocación científica».

Reche explica que participa en las actividades de Port-UIB porque «me gusta mucho la divulgación. Cuando acabe el doctorado, una salida profesional será la docencia. Siempre que tenga la oportunidad, me implicaré en las actividades de Port-UIB. Hay que tener un poco de vocación y ganas, pero la verdad es que a mí me genera un auténtico entusiasmo. Y los niños se portan muy bien. Los experimentos están muy preparados. No improvisamos nada».

En cuanto a la cuestión de género en la ciencia, la doctoranda comenta que «en la química no hay brecha de género, la proporción está bastante equilibrada, aunque es cierto que no ocurre así en las ingenierías técnicas». Port-UIB evalúa su propio funcionamiento e identifica las posibles deficiencias y los aspectos mejorables en todos sus sistemas relacionados con la información, la comunicación, la orientación y la transición a la Universitat.

Es importante destacar que los miembros de Port-UIB se desplazan a los centros educativos para informar y orientar sobre los estudios de grado que ofrece la Universitat y facilitar así el proceso de transición. En esas actividades en los centros educativos se desarrollan charlas de orientación y divulgativas, talleres y exposiciones. Además, el campus también es escenario de numerosas actividades donde la UIB da a conocer los estudios de grado que ofrece y sus propias instalaciones. Evidentemente, es en estas actividades donde numerosos alumnos no universitarios tienen su primer contacto con lo que es y representa la UIB. Ello incluye la convocatoria de olimpiadas, miniolimpiadas, premios y concursos con la finalidad de difundir los estudios de grado y fomentar el espíritu creativo y de investigación.