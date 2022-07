Rechazada la propuesta de Podemos de limitar la compra de viviendas por parte de no residentes

El pleno del Consell de Mallorca ha rechazado este jueves, con el voto en contra del PSIB y el de la oposición, la propuesta de Podemos de limitar la compra de viviendas por parte de residentes que no lleven como mínimo dos años empadronados en la isla. En un comunicado, la formación ha lamentado que el PSIB haya votado en contra de esta iniciativa. «No entendemos como el PSIB no apoya la limitación de la compra de vivienda para no residentes. Les tendemos la mano para convencer a los europarlamentarios para proponer iniciativas legislativas que permitan excepciones cuando se vulneran derechos básicos como el acceso a la vivienda, igual que acaba de ocurrir con la intervención en el mercado energético para topar el gas», ha afirmado la coordinadora de la formación en Mallorca, Aurora Ribot.

El pleno insular sí ha dado el visto bueno, sin embargo, a otras iniciativas de la formación morada en materia de vivienda como la declaración de Mallorca como zona tensionada aplicando la nueva Ley Estatal de Vivienda, lo que posibilitará la limitación de la subida de precios del alquiler, entre otras medidas. «Nos estamos empezando a dotar de nuevas herramientas y es importante ponerlas en marcha», ha comentado la también vicepresidenta insular. «Declarar Mallorca como zona tensionada nos puede permitir tomar medidas que son de evidente carácter urgente», ha argumentado. La otra medida que ha salido adelante es la exigencia a la Sareb para que ceda el suelo urbanizable y el parque de viviendas que atesora para destinarlo así a alquiler social. Sobre este acuerdo, Ribot ha indicado que no se puede permitir que el «banco malo» cuente con un parque de viviendas y suelo y que no sea dedicado a políticas de vivienda social.