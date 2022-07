Cursach y Sbert se niegan a declarar en el juicio

Bartolomé Cursach se acoge a su derecho a no declarar. El inicio de los interrogatorios a los 17 acusados que quedan en el macrojuicio ha estado marcado por el silencio del empresario, que ha declinado responder tanto a la Fiscalía como a las acusaciones particulares. Las defensas plantearon que los acusados no declaren todavía en el juicio del 'caso Cursach'. El juicio continuaba este lunes y estaba previsto que arrancaran los interrogatorios a los 17 encausados, comenzando por Cursach. Sin embargo, el abogado Gaspar Oliver, que representa a dos policías locales ha planteado un cambio en el orden de la prueba: que primero declaren los testigos y después de los investigados.

El planteamiento ha sido respaldado por el resto de defensas. El argumento es que se trata de un «juicio de especiales características». «Nos encontramos en una posición distinta a la normal», señaló Oliver. El abogado de Cursach, Enrique Molina, indicó al tribunal que ha dado a su representado indicaciones para no declarar, «hasta que sepamos de qué va el juicio». Las defensas esgrimen que, tras el cambio de calificación de la Fiscalía y las sucesivas renuncias a testigos el objeto del proceso ahora es difuso y que los acusados solo podrán defenderse si pueden intervenir después de que se haya desplegado la acusación en su contra.

La Fiscalía consideró que no es pertinente este cambio. «Una reducción tendría un beneficio», y que no es una propuesta de buena fe, al haberse planteado en el último momento. La petición fue desestimada por el tribuna precisamente por ese planteamiento de último momento. Tras ese trámite ha sido el momento en el que Cursach se ha sentado en el estrado y la presidenta le ha leído sus derechos. «Por consejo de mi abogado, me acojo a mi derecho a no declarar». Un minuto después, Bartolomé Sbert hizo lo mismo.