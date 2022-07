La ministra de Sanidad, Carolina Darias, afirmó este viernes durante una visita a Eivissa que el «crecimiento de la curva epidémica» de la COVID-19 presenta signos de «ralentización». En este sentido, Darias señaló que todo apunta a que existe una «aminoración» del crecimiento. Aun así, la ministra apostó por la «cultura del cuidado» para prevenir los contagios, ya que el verano es un momento «con mucha movilidad y mucha interacción social». También pidió que las personas que no tienen la pauta completa «acudan a vacunarse», una inmunización que considera «fundamental» e «imprescindible».

Asimismo, señaló que el «aminoramiento» es el primer paso para entrar en un «doblamiento de la curva», pero matizó que «todavía no es el caso». Durante la visita a Eivissa, la ministra primero fue al hospital Can Misses y después al centro de salud de Cala de Bou, en el municipio de Sant Josep. Darias avanzó que el Plan de Inversiones en Equipos de Alta Tecnología (Inveat), el de la «mayor inversión» de recursos para renovar y ampliar la dotación tecnológica, permitirá a Balears renovar 21 equipos con una inversión de 22 millones de euros.

Atención Primaria

«Hay un buen clima de entendimiento y hay que seguir avanzando», dijo Darias en relación a las peticiones de los sanitarios de Balears para lograr un mejor plus de insularidad, aunque no confirmó si se negocia ya este incremento. También expresó su preocupación por la «excesiva temporalidad» existente en las plantillas sanitarias. La presidenta del Govern, Francina Armengol, y la consellera de Salut, Patricia Gómez, acompañaron a Darias durante la visita. Sobre el hecho de que 423 médicos de Atención Primaria de Mallorca le enviaran el jueves una carta exigiendo mejoras en el servicio y denunciando la falta de personal, la consellera confirmó que la están «analizando». «Coincidimos mucho y muchas de las propuestas que hacen los médicos en la carta se están poniendo en marcha», aseguró Gómez, aunque no detalló cuáles.

En la misiva, los facultativos hicieron una docena de propuestas a la consellera balear, como reducir el horario de consulta hasta las 15.00 horas y limitar a 25 los pacientes que atienden cada día. Gómez defendió que apuestan por la Atención Primaria y recordó que recientemente firmaron con el Sindicato Médico Balear (Simebal) un incremento del módulo de actividad extraordinaria, subiéndolo de 200 a 300 euros.