Miquel Montoro deja estos días el mundo pagès de Sant Llorenç des Cardassar para meterse de lleno en el entorno más tecnológico. Desde el 28 de junio y hasta el 10 de julio, el popular youtuber mallorquín acompaña a los 77 jóvenes talentos del reto educativo The Challenge 2022, que impulsa EduCaixa –programa educativo de la Fundació La Caixa– en una experiencia en Silicon Valley (California). Estas mentes privilegiadas, tanto de ESO como Bachillerato, se embarcan en un viaje formativo por la meca de la tecnología. «Cuando me propusieron esta experiencia me lo tomé bastante bien. Es algo que no puedes hacer cada día por el hecho de tener que venir a EstadosUnidos», contó a este periódico Montoro, que ademas es embajador de The Challenge.

La aventura formativa en Silicon Valley incluye la visita a universidades de prestigio, como Standford y Berkeley. Los jóvenes reciben charlas y talleres relacionados con la formación y el emprendimiento por parte de trabajadores, profesores, investigadores y becarios de posgrado de la Fundació La Caixa. Estos chicos y chicas –no hay ninguno de Balears– se alojan con el mallorquín en un campus de la universidad de Santa Clara. «Cada día hacemos varias actividades, estamos todo el día haciendo cosas [ríe] y aprendemos cosas que de normal no harías», apunta el youtuber. Actividades Los estudiantes españoles y Miquel Montoro aprovechan los días no solo para embarcarse en un viaje formativo, sino también cultural, como ayer mismo, en que celebraron el Día de la Independencia de los EEUU. En próximos días visitarán el Parque Nacional de Yosemite, también en California. A la pregunta de qué es lo que más le ha llamado la atención del viaje, el joven mallorquín sostiene que «fuimos a ver un museo de animales y plantas y estuvo muy bien porque vi cosas muy diferentes». La relación con los estudiantes está siendo muy positiva. De hecho, los jóvenes le han comunicado a Montoro qué quieren estudiar. Muchos quieren centrarse en la medicina y otros en las ingenierías. Los ganadores permanecerán en América hasta el día 12 de julio, pero Montoro, por «asuntos personales» tendrá que regresar dos días antes. En palabras del embajador de The Challenge, «es muy enriquecedor participar en una experiencia educativa así porque es muy diferente a lo que se ve o se aprende cada día».