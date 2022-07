Fallece a los 91 años Isabel Orlandis Habsburgo.

Isabel Orlandis Habsburgo ha fallecido a la edad de 91 años en Palma. Isabel Orlandis se casó con Fausto Morell el 28 de diciembre de 1954 y tuvieron seis hijos: Fausto, Javier, Carlos, Inmaculada, Gabriela y Miguel.

Hija de la archiduquesa de Austria, María Antonia Habsburgo y Borbón, y de Ramón Orlandis Villalonga, había pasado gran parte de su juventud auto-exilada en Argentina junto con su madre, entonces ya viuda, y sus hermanos. Parte de su familia regresó y se instaló en Barcelona. Tiempo después volvería ella a Mallorca.

Según escribió su hijo Carlos Morell, artista que reside desde hace años en Shanghai, en el libro PALAU SOLLERICH- Memorias de Can Morell, publicado el año 2020, Isabel estuvo marcada por su experiencia transatlántica, despuntando una personalidad «moderna y liberal», aún así «sus orígenes moldearon su carácter mezclando lo mallorquín con lo austro-húngaro. Su carácter era moderno, liberal y feminista en el sentido auténtico de la palabra, no de tercera generación, sino de verdad. Por matrimonio se convirtió en Marquesa de Sollerich».

Hace unos años, contaba que tras su regreso a la Isla le costó adaptarse. Isabel Orlandis fue una viajera incansable, una mujer adelantada a su época. «¡Recuerdo el escándalo que originé en Valldemossa por llevar pantalón corto y montar en motocicleta!». También compartía cómo en su memoria todavía permanecían las largas tardes en Can Morell, cuando todavía era una niña y antes de que estallara el conflicto mundial. «Recuerdo los juegos de mi infancia en Can Morell bajo la mirada atenta de mi madre y una de sus mejores amigas, Amparo Rovira, madre de Fausto Morell Rovira ¡Cómo iba a pensar que una década después y tras haber recorrido medio mundo me enamoraría de ese mismo joven!», recordando con mucho cariño a su marido, entonces ya fallecido, quien fue marqués de Solleric y con el que compartió casi cincuenta años de su vida.