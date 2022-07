Ya tenemos call center en la sanidad pública. Me preparo para, espero que en un futuro lejano, hablar primero con una máquina que no me entenderá hasta que no le hable con monosílabos y luego que conecte con el espacio sideral. Calculo un mínimo de entre tres y cinco intentos para superar la barrera de ‘todos nuestros operadores están ocupados’, entonces será el momento de explicar el motivo de mi llamada y contarle mis achaques a un telefonista. Todo bien.