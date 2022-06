Un 17,6 % de la población balear estaba en 2021 en riesgo de pobreza, que son 3,5 puntos más que el año anterior y 5,6 más que en 2019, antes de la pandemia, según los datos de la 'Encuesta de Condiciones de Vida' que publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los baleares en riesgo de pobreza son 206.330, atendiendo a que según el padrón de 2021, la población ese año era de 1.172.333 personas.

La población en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó hasta el 22,4 % de la población en Baleares en 2021, cuatro décimas más que en 2020, medido según la llamada tasa AROPE (por sus siglas en inglés, At Risk Of Poverty or social Exclusion) creada en 2010 para medir la pobreza relativa en Europa ampliando el concepto de la tasa de riesgo de pobreza, que solo contempla los ingresos. Los ingresos medios por persona se situaron en Baleares en 11.235 euros, por debajo de la media nacional de 12.269 euros. Once comunidades autónomas y Melilla están por encima de Baleares en cuanto a ingresos medios por persona.

La renta media por hogar ha bajado un 11,3 % en el último año en Baleares, al situarse en 29.368 euros. Baleares es la tercera comunidad con menos personas que llegan a fin de mes «con mucha dificultad» en 2021, con un 5,4 % de la población, solo por encima de La Rioja (3,1 %) y País Vasco (4,6 %).

Impagos en uno de cada cinco hogares

Sin embargo, Baleares se sitúa como la tercera comunidad con más hogares con retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos, con el 20,3 %, por detrás de Canarias (26,2 %) y Murcia (21,3 %). El 30,9 % de los hogares de Baleares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (frente al 33,4 % de media nacional) y un 35 % no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año (por encima del 32,7 % nacional).