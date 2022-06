Esta es la historia de ‘Floc’, el perro que ha sido su mascota desde hace 13 años, y su mejor amigo, hasta su fallecimiento. Pero también es la historia de su gata ‘Maribel’. Y de su madre, quien falleció un año antes que el animal, su abuela y de todas las personas que quiere. Magdalena Benejam, de 46 años, ha sacado a la luz todos sus sentimientos en el cuento ilustrado Floc i Maribel. Lo presentará este jueves, día 30, en el edificio de Sa Riera a las 19.00 horas. Es una oda a sus mascotas, a su madre y a todos sus seres queridos.

Magdalena dibuja desde que era pequeña. Era su forma de evadirse de la realidad que la envolvía. «Pasaba muchos días sola en casa y me ponía a pintar y a hacer manualidades», dice. Esta menorquina afincada en Palma nació con síndrome de Asperger, trastorno que no le diagnosticaron hasta 2017, hace tan solo cinco años. Explica que hace 40 años «no existía este diagnóstico. La gente te veía diferente pero no sabían qué era y para unos padres, costaba admitirlo», defiende. Con todo, la ilustración o el dibujo le han servido de terapia. «Esta es la primera vez que publico, dejo que las cosas vayan fluyendo», destaca. El proceso de creación le duró un año y medio y para ilustrar el libro se ha apoyado de las fotografías que tenía. Son dibujos con fuerza, color y mojados de recuerdos.

Desde su diagnóstico,Magdalena forma parte del servicio de Formación e Inserción laboral de Centro Especial Mater Misericordiae. Trabaja en un salón de estética, que combina con su gran pasión: las artes plásticas. En esta área le han ayudado a conectar con el mundo laboral. Explica cómo le ha cambiado desde entonces su vida, ya que en sí su trastorno «me ha causado mucho sufrimiento». Ante todo, defiende el diagnóstico precoz, ya que ella lo tuvo difícil:«Me parece bien que, con siete u ocho años, lo padres ya tengan claro que su hijo tiene Asperger y lo etiqueten así, y no como persona neurotípica, que es lo que me pasó a mí. Es mejor admitir cuanto antes el trastorno para que no sufran y reciban las ayudas que necesiten», opina.

Sus dibujos y sus textos hacen alusión a su perro, ya fallecido, ‘Floc’, a su gata ‘Maribel’ y a sus seres queridos. Es una historia ilustrada, escrita y dibujada.

El cuento ha sido editado por Rapitbook a través del proyecto Mater Cultura, que le brindó esta oportunidad. La idea se la expuso a su coordinadora del servicio, Inmaculada Picornell, quien no dudó en hacer realidad su sueño. «Esta iniciativa que hemos lanzado no deja de acercar la cultura a las personas con discapacidad y visibilizarlas».