Podemos sabe lo que se juega

La dirección balear de Podemos quiere que las primarias para las candidaturas de 2023 se definan cuanto antes. Al menos las cabeceras de lista. E insiste, especialmente, en la candidatura municipal a Palma. Si ya antes de la crisis generada por la organización de la Pride Week, la fiesta de Orgullo LGTBI, en el Consejo Ciudadano Autonómico eran muy conscientes de «dónde está el problema», ahora lo son todavía más, según el relato hecho a este periódico desde el núcleo de Podemos que Antònia Jover coordina en Balears desde diciembre de 2021. Con una semana de diferencia han dejado el Consistorio de Palma dos de los tres cargos electos: Sonia Vivas y Rodrigo Romero. Sólo queda Alberto Jarabo, su cabeza de lista en 2019. Hace tiempo que no se hablaban. Poco antes del estallido de la crisis, una persona muy próxima al grupo explicó que el alcalde socialista, José Hila, era el único punto de contacto. Durante este tiempo ha habido problemas, incluso, para celebrar reuniones y definir estrategias.

Formalmente no es el Consejo Ciudadano Autonómico quien lleva el día a día municipal. Es responsabilidad de Jesús Jurado, que dirige el partido en Palma como secretario general. «Si Jurado quiere, no tendrá ningún impedimento para liderar la lista a Palma», indicó antes de conocerse el último episodio de la guerra de Cort (los audios de Romero con críticas al propio Jurado, además de a Jarabo y a la líder municipal de Més, Neus Truyol) un cargo del partido que prefiere que no se cite su nombre. Jarabo no ha decidido si optará a las primarias para encabezar la lista en 2023 pero tendría pocos apoyos o ninguno. El propio Jurado –que es, además, secretario autonómico de Memoria Democrática– ha señalado estos días que se lo está pensando aunque tampoco ha tomado ninguna determinación. En lo que sí está de acuerdo Jurado es en adelantar las primarias. Considera que tienen que celebrarse a más tardar en octubre. Esa es la idea, o un genérico «tras el verano», que ha trasladado Jover a la secretaria estatal del partido, Ione Belarra.

La coordinadora de Podemos (que sustituyó a la consellera de Agricultura, Mae de la Concha, en el puesto) presume de tener buena relación con la cúpula estatal. Y así es. Desde que asumió el puesto dejó claro que no sería candidata a nada. Jover es diputada en el Congreso, igual que Lucía Muñoz, y ambas forman parte del Consejo Ciudadano estatal del partido morado. Jover, en una conversación con este periódico el mismo día en que se acordó la destitución de Sonia Vivas y se le pidió el acta de concejala (algo que hizo) evitó dar un apoyo explícito a la continuidad de Jarabo en 2023. «En Podemos se celebran primarias para decidir las listas», comentó.

Antònia Jover, Ione Belarra y Lucía Muñoz en una imagen de 2021.

La respuesta de Yllanes

Jover, sin embargo, sí ha apostado más de una vez por Juan Pedro Yllanes en el caso de que quiera repetir. El vicepresidente del Ejecutivo lo ha agradecido en más de una ocasión y está a punto de dar una respuesta concreta. Según ha señalado «será lo antes posible». En cualquier caso, primarán, sobre todo, las «cuestiones personales». Con esto se refiere a si se jubila, no sólo de la vida política, sino de la judicatura: es juez en servicios especiales. Es posible que no espere demasiado: posiblemente hasta que Yolanda Díaz concrete su estrategia. Su apuesta para Andalucía no consiguió el resultado esperado. El secretario de Organización de Podemos en las Islas, Alejandro López, insiste mucho en la necesidad de que «la marca» podemita quede clara. Considera precipitado jugarse todo a una carta centrada, por ejemplo, en el nombre de la comunidad autónoma y la expresión ‘Suma’. Esa cuestión –cómo encajar el proyecto de Sumar que defiende Díaz– también es muy importante para la estrategia.