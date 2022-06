Los socorristas de Palma realizaron este viernes festivo una acción simbólica de protesta en demanda de un servicio de 12 horas, de 8 a 20 horas, en lugar del actual de nueve horas, subidas salariales y unas torres de vigilancia cerradas y más seguras. Ante la imposibilidad de interrumpir el servicio, por ser considerado esencial, y tras el fracaso de la reunión celebrada el jueves con el Govern, el Ajuntament de Palma y la empresa concesionaria, Emergències Setmi, los socorristas colocaron en la playa de Can Pere Antoni y también a la altura del balneario 6 de la Platja de Palma, cruces en recuerdo a los fallecidos fuera del horario de servicio, así como carteles con sus reclamaciones.

Christian Melogno, secretario de la Unió de Socorristes de Mallorca, informó de que esta es solo una primera jornada de protesta, a la que se sucederán muchas más pues está previsto convocarlas cada dos semana y a las que «se irán sumando los trabajadores de otros municipios». También se está organizando una movilización frente a Cort para el próximo día 30, día en que se celebrará el pleno municipal.

Los socorristas quieren dar así un toque de atención a la empresa concesionaria, ya que consideran que el servicio actual, de 10 a 19 horas, no es suficiente. También reclaman una subida salarial y apostar por torres de vigilancia cerradas. Según denuncian estos profesionales, las playas de Palma no cuentan con socorristas suficientes para una óptima vigilancia. También consideran que la temporada debería comenzar incluso en Semana Santa y terminar el 31 de octubre, es decir que se amplíe hasta los 7 meses y no cuatro como ahora. Por último denuncian que están ganando el salario mínimo interprofesional «a pesar de que somos trabajadores en primera línea sanitaria».