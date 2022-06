Los alquileres y la falta de profesionales dificultan el verano a las empresas

La temporada estival se adelanta semanas con la llegada masiva de turistas y desestabiliza a distintos sectores de la Isla enfocados al turismo. Los empresarios no encuentran trabajadores suficientes, y si los hay no están cualificados; los profesionales, por su parte, no se plantean aceptar las ofertas por los precios del alquiler y los nuevos perfiles –los jóvenes– ya exigen otras condiciones en sus contratos. Estas son las situaciones que se han encontrado algunos empresarios de la Isla que estas semanas tiran adelante sin el personal suficiente. «Buscamos personal y no encontramos. ¿El principal motivo?El encarecimiento de la vivienda. Tú te vas a cualquier zona turística y el alquiler no baja de 800 euros», expresa Joan Pere Canals, empresario de tiendas de souvenirs y otros negocios. En su caso, está buscando hoteles para alquilar habitaciones. El objetivo es facilitar la vivienda a los trabajadores que vengan a Mallorca a hacer la temporada. Joan Pere, que tiene ocho establecimientos en Cala d’Or, confiaba en tener al personal suficiente desde mayo.

Los propietarios del restaurante La Balanguera, en Palma, trabajan con la mitad de camareros que necesitan ahora mismo. «Hemos buscado y no hemos encontrado. Tengo anuncios en internet desde hace un mes», explica el gerente, Alberto Jareño, y expone dos problemas que, cree, han llevado a esta situación. La primera, que al no tener abierta la hostelería en la pandemia «mucha gente ha cambiado de oficio y con mejores condiciones». La segunda, que «en las entrevistas exigen más en sus horarios». Xiao Jun Yang es un joven de 25 años con tres restaurantes en Mallorca. Lleva semanas nervioso porque no encuentra personal para sus locales de Coll d’en Rabassa y Palmanova, sobre todo. «Aparte de por el alquiler, a mí lo que me ha pasado es que las cadenas hoteleras de las zonas me han quitado empleados. No puedo competir con ellos». Además, dice que el salario que ofrece «es superior al mercado» pero ve que «la gente no quiere trabajar».

El chef Xiao Jun Yang, de 25 años, en Palma.

No cualificados

Joe Zhang es un empresario de una tienda de móviles en Pere Garau. A pesar de no estar en el meollo del turismo, tampoco encuentra personal laboral. Opina que «no hay trabajadores cualificados hoy en día» y que a los que hay «no les interesa algo temporal». Zhang ha observado además un cambio en las nuevas generaciones:«Algunos jóvenes me han llegado a pedir una subida de 300 euros en tres meses. Llevo once años con mi empresa y nunca antes me había pasado algo así».

Patricia García, estudiante de dirección hotelera.

La estudiante Johanna Chisaguano, en el hotel donde trabaja este verano.

Patricia García está en segundo año del grado de Dirección de Hotelera. En su caso, y a diferencia de los entrevistados, sí tiene claro que «hay gente muy cualificada y no veo falta de mano de obra». Trabaja de Duty Manager en el Hotel Cap Rocat y apuesta, cuando salga, por un cambio en el turismo:«Nos tenemos que adaptar. Las empresas cada vez más buscan gente polivalente». Johanna Chisaguano se especializa en Alojamiento y Comercialización Turística. Opina que «exigen mucha experiencia y no dan oportunidad a las nuevas generaciones». Ysí cree que hay «escasez de personas cualificadas». Al acabar sus estudios espera «más estabilidad» en la Isla.