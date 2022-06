Los vecinos de Portocolom han amanecido este martes con la trágica noticia de la muerte de Ángel Adrover, el joven mallorquín, de 31 años y originario de esta localidad, que se unió a las fuerzas ucranianas para combatir la invasión rusa. En el pueblo, pocos lo conocían de forma directa. Muchos, en cambio, sí sabían quién era su familia. «Es una pena, era un niño muy querido. Su abuela decía que tenía la casa llena cuando él y su hermano mayor –es cocinero y regenta un bar en Portocolom– iban a comer con ella de pequeños. Qué disgusto». Así se expresan Magdalena Mora y su marido Bernat Bennàssar, que conocen «de toda la vida» a la madre del joven, Dolores Martínez y a su abuela, modista de profesión que regentaba una tienda de ropa en la calle Sant Salvador.

«Me acuerdo más de Ángel de pequeño porque luego se fue a estudiar fuera. Los abuelos recogían a sus nietos al colegio. Esto debe ser un trauma muy grande para ellos», lamentaba esta mañana Magdalenta. Su abuelo, ya fallecido, era un hombre muy querido. También fue ingeniero y era un cliente asiduo de la Barbería Adrover. «Venía con sus nietos -Ángel y su hermano mayor- a cortarse el pelo. Yo solo le conocía de verlo por la calle y de saludarlo», comenta Antònia Adrover, hermana del propietario de esta barbería. A pesar de su apellido, no son familia.

En los bares se murmuraba la noticia con cierta sorpresa. «Yo los conocía de vista, sobre todo a su madre y a su hermano. Pero no tenía confianza. Tampoco sabía que estaba en Ucrania, ni que vivía en Holanda. La última vez que le vi fue el año pasado. Este suceso me ha venido de golpe, me sabe muy mal», expresaba Miquel 'Real' Quetglas, que leía la información, absorto, junto con los amigos. Miquel Ferriol es el propietario del Restaurant Gent Gran. Tampoco sabía que se fue a combatir contra los rusos. «Tenía más trato con el hermano. Esta noticia me ha impactado porque no deja de ser gente que conoces. Pero hasta este martes sabía nada, la gente no ha hablado estos días».