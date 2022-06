Las calles del casco antiguo de Ciutadella se han llenado este domingo para celebrar el dia des be, el inicio oficial de las fiestas de Sant Joan. Durante toda la jornada, s'homo des be, Sam Bosch, se ha paseado por las calles de la ciudad descalzo y ataviado solamente con las pieles de un cordero de 35 kilos, con el objetivo de anunciar e invitar a la población a las fiestas de Sant Joan, que vivirán sus días más multitudinarios los próximos jueves y viernes.

Bosch completará este domingo por la noche su recorrido tras realizar un total de 114 paradas, dos de ellas denominadas toc de dol en memoria de aquellas personas fallecidas en el último año.

Antes del dia des be, centenares de personas han pasado por la calle Àmfores de Ciutadella, que ha acogido durante la madrugada la tradicional vetlla des be. Por otro lado, a las 9.00 horas se ha procedido en Can Simó al primer toc de fabiol, un acto envuelto de gran expectación que ha reunido a la Junta de Caixers.