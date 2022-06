Un manual contra los delitos de odio

El protocolo, elaborado por la Conselleria de Presidència (en la imagen circular, la consellera Mercedes Garrido), incluye un decálogo de buenas prácticas en el ámbito laboral con recomendaciones como no hacer comentarios sobre la orientación sexual de otra persona, no hacer chistes sexistas, no reenviar imágenes o videos con contenido sexista, mantener la distancias interpersonal para no intimidar a nadie, no difundir rumores sobre la vida privada y no mirar de manera intimidatoria.