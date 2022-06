Un año de récord. Así será el ejercicio 2022 en materia turística en Baleares, ya que todas las previsiones indican que se superarán las cifras de 2019, que ya fueron históricas. De hecho, los datos que se han registrado hasta el momento confirman estas estimaciones. De este modo, el aeropuerto de Palma ya supera los fines de semana los movimientos de aviones que registran Madrid-Barajas y El Prat-Barcelona. La fuerte demanda de turismo extranjero hacia Mallorca desde finales del mes mayo ha rebasado todas las previsiones de AENA, touroperadores, aerolíneas y el sector turístico. En concreto, entre este viernes y el lunes están programados 2022 vuelos a Son Sant Joan, lo que representa un 80,4 % más que en 2021 y un 1,86 % más que en 2019, que fue un ejercicio en el que se pulverizaron todas las cifras.

Esta coyuntura y la fuerte demanda turística han convertido a Son Sant Joan en el aeropuerto turístico líder en estos momentos en el Mediterráneo, superando a los de Italia, Grecia, Malta, Turquía, Egipto y a los del resto de enclaves vacacionales. La buena conectividad aérea es clave para la llegada de turistas a las Islas y se está dando. De este modo, los principales touroperadores extranjeros puntualizan que Mallorca va a superar este año todos los registros de actividad turística de 2019, ya que los niveles de ocupación hotelera van a estar por encima del 80 % a partir de las próximas semanas y toda la oferta de alquiler turístico vacacional estará casi al completo hasta septiembre.

El turismo es el principal motor de la economía de las Islas y el resto de sectores económicos también se beneficiarán. Uno de ellos es el de la restauración, que lleva semanas colgando el cartel de lleno en las zonas turísticas de Mallorca. El presidente de Mallorca Caeb Restauración, Alfonso Robledo, ha manifestado que en las zonas turísticas habrá un récord de reservas. «El Port de Sóller, el Port d'Andratx, Alcúdia, Pollença, la costa de Magaluf y Palmanova están trabajando muy bien», ha expresado.

El comercio no correrá la misma suerte. El presidente de Pimeco, Antoni Fuster, prevé que se quedarán lejos de las ventas de 2019. En este sentido, ha argumentado que la inflación ha hecho mucho daño, lo que ha provocado que los turistas no compren tanto como en 2019 y los ciudadanos de la Isla prioricen sus gastos. Fuster ha precisado que los ciudadanos no se privan de ir de copas o a restaurantes y son más tendentes a limitar las compras en ropa y calzado. El presidente de Afedeco, Toni Gayà, ha manifestado que aunque las ventas puedan aproximarse los beneficios serán mucho más bajos por el incremento de costes. Por ello, ha expresado su preocupación por si podrán resistir el invierno.