La pandemia de la COVID-19 hundió los matrimonios durante el año 2020 en Baleares. Así lo ponen de manifiesto los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan que en 2020 se celebraron 2.847 enlaces frente a las 4.880 del ejercicio anterior. Cabe destacar que desde el año 2014 las nupcias estaban por encima de las 4.000 en las Islas.

Elisa Chuliá, directora de Estudios Sociales de Funcas, ha destacado que en las Islas «los matrimonios de diferente sexo han descendido menos que en el conjunto de comunidades españolas». En este sentido, ha precisado que «la reducción para todo el país fue de 46 %, mientras que en Baleares se limitó al 42 %»; aunque ha reconocido que es «mucho», ha insistido en que es menos que en el resto del Estado. Además, ha hecho hincapié en que «mirando los años previos a la pandemia también se observa que en Baleares las cifras de las bodas caen menos (o suben más) que en el total de España. Así, en 2019 se produjo un descenso muy ligero (aproximadamente del 1 %) de la cifra de matrimonios en todo el país. En cambio, Baleares registró un aumento de casi un 6 %. Algo parecido se observa en 2018: en España descendieron un 3,7 %, mientras que en las Islas aumentaron casi un 1 %».

La directora de Estudios Sociales de Funcas ha considerado que el descenso de los enlaces matrimoniales experimentado en el conjunto del Estado ya antes de la crisis sanitaria responde a una multitud de causas. «Las demográficas son importantes, ya que hay menos hombres y mujeres en edades casaderas porque a partir de los años 80 cayó la natalidad, de manera que quienes hoy tienen entre 25 y 40 años ya nacieron en periodo de 'baby bust' (lo contrario de 'baby boom'). En este punto, ha añadido que también «han disminuido los incentivos sociales, económicos e institucionales al matrimonio. Hoy día no necesitas estar casado para emanciparte del hogar familiar; vivir en pareja sin estar casado no se penaliza socialmente». Por otra parte, ha señalado que «la mayor capacidad económica de las mujeres les permite mantenerse sin precisar el sustento de un marido. Finalmente, señala que «el matrimonio ya no es condición sine qua non».

Los matrimonios se recuperarán en los próximos años

Chuliá ha vaticinado que «los matrimonios se recuperaran en los próximos años, pero más porque se celebrarán algunas bodas que han quedado pendientes durante la pandemia, que porque el matrimonio gane más consideración social o mejoren los incentivos por casarse».

Aunque aún no hay datos disponibles, 2022 está siendo un buen año para las bodas en Mallorca. El presidente de la Asociación de Profesionales de Bodas y Eventos de Baleares (APBEB), Pedro Llabrés, ha avanzado que este será un año de récord de bodas en la Isla, ya que esta previsto que se celebren un 30-40 % más que antes de la pandemia de la COVID-19. Esto se debe a que debido a las restricciones derivadas de la crisis sanitarias muchas nupcias tuvieron que aplazarse.

En Baleares hay más matrimonios entre hombres

Otro dato relevante que se desprende de los datos del INE es que en Baleares los matrimonios entre hombres siguen superando en número a los matrimonios entre mujeres. En el total nacional se observa un aumento de los matrimonios entre féminas más intenso, hasta llegar a cifras que superan a las correspondientes a los matrimonios homosexuales entre hombres.