«Estamos desesperados. Llevamos en el aeropuerto de Valencia tirados desde este jueves por la noche, sin comida ni bebida. Nadie da la cara». Son las palabras de exasperación de Carolina Parra, una de las más de 200 mallorquinas que se ha visto afectada por la cancelación del vuelo de la compañía Ryanair entre Valencia y Palma que tenía previsto salir este jueves a las 23.15 horas. A las 12.00 horas del viernes todavía siguen en tierra. Y lo peor, sin ningún tipo de respuesta sobre cuándo podrán volver a casa.

Los pasajeros denuncian el trato «inhumano» que están recibiendo por parte del personal de la compañía que les atiende. «Nos mienten todo el rato. Primero nos dijeron que había un accidente, luego que se retrasaban por una obras, también que estaban faltos de personal y, finalmente, se canceló. Aún seguimos esperando que nos digan qué tenemos que hacer, vamos de un sitio para otro. Es vergonzoso», aseguran desde la terminal del aeropuerto en la que todavía aguardan una pronta solución.

La mujer denuncia que les «dan largas» y «nos dicen que esperemos que no saben nada». Según explica, en un primer momento Aena les informó de una reubicación en un vuelo de las 13:00 horas, para más tarde decirles que sería a las 17.30 horas y, la última noticia que han recibido es que será a las 21:00 horas, «aunque no es seguro», añade. «Hay gente con enfermedades que necesitan medicación y no la tienen, también hay niños, estamos muy desesperados. Todo el mundo está gritando y cansado», explica la pasajera.

Además, Parra dice que están desconcertados, ya que según le han contado conocidos que se encuentran en el aeropuerto de Palma desde este viernes por la noche están llegando otros vuelos procedentes de Valencia. «No nos reubican ni nos dan explicación», lamenta Parra.