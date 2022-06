El Govern subirá el precio de la VPO para sacar al mercado miles de metros de suelo

El Govern aprobará una subida del precio medio al que se venden las llamadas VPO, las viviendas a precio tasado, para facilitar que promotores y constructores de las Islas saquen al mercado grandes bolsas de suelo que están sin edificar porque el precio actual de la VPO no es rentable. El precio máximo de venta para una vivienda de estas características es de 1.940 euros el metro cuadrado, muy lejos del precio medio de venta de la vivienda libre, que está por encima de los 3.000 euros en Balears. Sin embargo, también está muy lejos del precio tasado en otras comunidades autónomas. En Catalunya ronda los 3.000 euros y en la Comunitat Valenciana y Navarra está en 2.600 euros.

Los planeamientos urbanísticos obligan a reservar un porcentaje de suelo para construir estas viviendas a precio tasado, pero los constructores y promotores han dejado estos solares sin construir porque el precio al que salían los pisos estaba muy por debajo de la realidad del mercado. El Govern quiere acabar con este dinámica y lleva meses trabajando con los promotores para aumentar el precio de la vivienda y que esas grandes bolsas de suelo que están en barbecho urbanístico salgan al mercado. A diferencia de las que construye el Govern, que se destinan al alquiler, las que se impulsarán desde las promociones privadas serán de compra, aunque también se facilitarán nuevas modalidades para favorecer la construcción privada de nueva vivienda de alquiler.

La revisión de precios que prepara el Ejecutivo se ha estado trabajando tanto con los propios promotores y constructores inmobiliarios como con el Col·legi d’Arquitectes, con quienes se acordará un precio de referencia. El nuevo precio medio facilitará la construcción en estas bolsas de suelo. El mercado inmobiliario de Baleares está viviendo un efecto peligroso. Los grandes patrimonios estás comprando viviendas de lujo, cada vez más caras, y el Govern ha iniciado un proceso acelerado de construcción de vivienda social, para colectivos desfavorecidos, pero que no cubre la demanda de las rentas medias. Ahora mismo hay más de 8.000 personas apuntadas en el Ibavi como demandantes de vivienda, pero muchos de ellos es muy probable que no entren entre los posibles adjudicatarios de pisos de alquiler porque su renta supera las exigencias de la empresa pública para conceder uno de los pisos que quedan vacíos. Es a esa gran zona media, que busca comprar pisos a un precio razonable, a la que se dirige esta medida.

Precios acordes

Los constructores y promotores tendrán que pedir la clasificación de viviendas a precio tasado –lo que antes era la VPO– y podrán fijar un precio máximo más acorde con la realidad actual. Para poder acceder a estas nuevas promociones, tendrán preferencia las familias inscritas como demandantes de vivienda en el Ibavi, con la salvedad de que la mayor parte de estos pisos saldrán a la venta y no al alquiler. Una de las novedades de esta pisos a precio tasado es que, con la nueva ley de vivienda de Balears, ya no perderán nunca la consideración de VPO. Eso significa que los compradores que quieran vender al inmueble pasado un tiempo deberán hacerlo a un precio tasado razonable a lo que se haya revalorizado la vivienda, pero no podrán especular con los pisos adquiridos en primera instancia con ventaja. La ley de vivienda incorporó además otra novedad para evitar la especulación con estos pisos:el Govern tendrá derecho de compra preferente sobre ese inmueble y lo podrá destinar después, si es su deseo, al parque público de vivienda. El Ejecutivo espera que esta medida reactive la construcción en las Islas.