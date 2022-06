Los expertos en clima del Govern piden bajar los flujos de turistas

Los expertos lo dicen. En Baleares sobra gente si no queremos que las islas peten. Demasiado trajín para el cambio climático, que al fin y a la postre es el mal a evitar. Lo malo es que el paper ho aguanta tot y empezar a dar y quitar salvoconductos no es sencillo, aunque lo fácil es decir que no vengan los de fuera. Pero claro, si no vienen los de fuera sobran muchos de los de aquí. Uep! Esto se complica. Que es necesario imponer la sensatez es ya una obviedad, pero antes de las afirmaciones grandilocuentes conviene ser prudentes. Que lo del símil del camarote de los hermanos Marx es divertido, pero aquello era una película.