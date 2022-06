El Ministerio de Sanidad ha dejado este miércoles la puerta abierta a que en las próximas semanas, cuando España reciba 5.000 de las 11.000 vacunas contra la viruela del mono que le corresponden de la compra centralizada que ha hecho la UE, se amplíe su administración a más perfiles. Sanidad baraja como plazo finales de junio, cuando estima que llegará esa primera partida de 5.000 sueros de Bavarian Nordic a través de la Hera, la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias, que ayer formalizó el contrato de suministro con la farmacéutica danesa. «El contrato va relativamente rápido», ha valorado la ministra en rueda de prensa al término del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado de forma presencial en Valencia.

Fruto del acuerdo de la UE con Bavarian, por el que ha adquirido un total de 109.090 sueros de esta vacuna de tercera generación -comercializada como Imvanex en Europa, Jynneos en Estados Unidos e Imvamune en Canadá-, a nuestro país le corresponden «como mínimo» un 10 %, «aunque probablemente habrá más», ha dicho Darias. Una vez llegue el primer lote, la Comisión de Salud Pública se volverá a reunir para valorar si mantiene el protocolo de vacunación que aprobó hace unos días o lo «amplía a otro círculo». Dicho protocolo prioriza la vacunación posexposición en los cuatro días posteriores el contacto debido a la cantidad limitada de dosis, y la restringe a personas de riesgo como inmunodeprimidos y personas con VIH, además de personal sanitario que haya atendido a un paciente sin Equipo de Protección Individual (EPI) o profesionales de laboratorio. Hace una semana, España recibió 200 vacunas que compró a un tercer estado que no se ha hecho público al margen del acuerdo de compra de la UE; según la ministra, estas dosis ya se están repartiendo «a demanda» de las comunidades, que son las que informan «qué personas, con nombres y apellidos, son candidatos» a recibirla de acuerdo con los criterios establecidos en el protocolo.

Desde que se detectara el brote hace un mes, el Ministerio ha venido informando de los casos que confirmaba el Instituto de Salud Carlos III, mientras las autonomías hacían públicos sus propios datos a partir de las PCR practicadas. A partir de ahora, Sanidad unificará la información del Instituto de Salud Carlos III con la que le notifiquen las comunidades a través del Sistema para la Vigilancia en España (Sivies, el mismo al que trasladan datos de otras enfermedades, especialmente las transmisibles, como la covid) y ofrecerá los datos dos veces por semana, los martes y los viernes. Los más recientes que ha ofrecido hoy mismo la ministra elevan a 323 los casos notificados a esta plataforma frente a los 259 de ayer. De esta forma, España sigue siendo, tras Reino Unido, el país con mayor número de positivos de este brote que mantiene a Europa de epicentro con más de 1.500 casos en 25 países. La OMS anunció ayer que convocará su comisión de emergencias el próximo día 23 para determinar si la transmisión en países no endémicos constituye una emergencia de salud pública de preocupación internacional.

Al margen de la viruela del mono, ministra y consejeros han abordado en este pleno ordinario otros asuntos, como la Estrategia de Vigilancia de Salud Pública que perfilaron en la conocida como Declaración de Zaragoza y que supondrá un nuevo modelo de seguimiento de las infecciones respiratorias. La estrategia supondrá, de hecho, el eje central del próximo encuentro del Interterritorial, un «hito» para todo el Sistema Nacional de Salud. Asimismo, el Consejo ha dado luz verde al plan de ampliación de la de la cartera pública de servicios de salud bucodental para cuatro colectivos prioritarios: menores de 14 años, embarazadas, personas con discapacidad y con cáncer cérvico-facial, al que los presupuestos generales del Estado de este año destinan 44 millones de euros y del que se beneficiarán «más de 7 millones de personas». Y también a la designación de 15 nuevos centros para la aplicación de terapias avanzadas CART-T para el tratamiento en adulto del linfoma B de células grandes, el linfoma de células del manto, el mieloma múltiple y la leucemia linfoblástica aguda y para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda pediátrica. El informe anual de violencia de género 2021 o el plan estratégico 2022-2024 del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) han sido otros de los asuntos tratados hoy. También el Plan de Inversiones de Alta Tecnología (INVEAT), que supone la instalación en los hospitales de nuestro país de un total de 851 equipos de Alta Tecnología (585 en renovación y 266 en ampliación) con fondos Next Generation o la Orden que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades que en VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Aunque para el consejero gallego, Julio García Comesaña, el verdadero tema del que se debía afrontar y no se ha afrontado es la falta de médicos: «El problema que tenemos ahora mismo es la falta de médicos y hoy, desafortunadamente, no se ha hablado», ha lamentado tras la reunión.