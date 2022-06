Mallorca, salvo la Serra de Tramuntana y el Levante, sigue este jueves en alerta amarilla por calor, según han informado desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En las zonas en las que se ha activado el aviso se prevén temperaturas máximas que oscilarán entre los 36º y los 38º. Las noches también serán calurosas y en las zonas de costas se esperan que sean tropicales, ya que no se bajará de los 20º. En la noche del martes al miércoles se registraron mínimas de 24º en Capdepera y el Port de Sóller; de 23º en Palma, Banyalbufar y Alfàbia; de 22º en Llucmajor; y de 21º en Portocolom, Santanyí, el Port de Pollença y Llucmajor.

Cabe destacar que el viernes, 17 de junio, la alerta amarilla por calor se extenderá también a la zona de Levante, por lo que sólo quedará exenta la Serra de Tramuntana. Este episodio de calor está motivada por la presencia de una masa de aire africano situada sobre la Península, que se está desplazando hasta la Isla. La previsión es que sus efectos se sientan hasta el próximo sábado. De confirmarse, será una ola de calor más larga de lo habitual, puesto que suelen durar unos tres días.

Aunque las olas de calor no son comunes en el mes de junio, la delegada de la Aemet en Baleares ha recordado que en el año 2003 se registró una, que dejó máximas de 40º en Sóller. En 2019 hubo otra en el interior de la Isla y en Montüiri el termómetro alcanzó los 40,7º. En principio, no está previsto que en este episodio se llegue a estos valores, aunque no se puede descartar. Por ola de calor se entienden más de tres días consecutivos con temperaturas inusualmente elevadas, concretamente de 36º.

El portavoz adjunto de la Aemet, Bernat Amengual, ha informado que la peor ola de calor que se ha registrado en la Isla tuvo lugar a finales de julio de 2009, cuando el mercurio llegó a los 43º en sa Pobla; duró tres días. Una de las más largas se produjo en julio de 2020, se prolongó durante seis días. El portavoz adjunto de la Aemet en Baleares ha explicado que el cambio climático está motivando que cada vez haya más olas de calor; antes se producían cada tres o cuatro años y ahora son anuales. Además, ha puntualizado que puede haber más de una. El hecho de que este año se esté produciendo la primera tan pronto y que la previsión contemple que el verano sea más caluroso de lo habitual indica que podría haber más de un episodio de calor intenso.