Mallorca con Ucrania

Mallorca no olvida a los refugiados y mostrará su cara más solidaria con la primera feria cultural Mallorca amb Ucraïna. La Fundación Asima, la asociación Somos1Más y Es Gremi Centre Musical se unen para llevar a cabo este evento benéfico el próximo día 19 de julio, de 10.00 horas a 22 horas, en la conocida sala de música, ubicada en el Polígono Son Castelló. El objetivo de esta jornada no es otro que dar apoyo al colectivo ucraniano en la Isla, representado por las asociaciones FamiliaUcraniana y Ayuda a Ucrania en Baleares, y reivindicar la paz. El programa acoge actividades durante todo el día, desde talleres musicales, manualidades, castillo hinchable, actuaciones de baile hasta un mercadillo solidario.

«Las empresas que colaboran con la Fira Cultural Mallorca amb Ucraïna se han volcado. Igual que la Fundación Asima y Es Gremi, que ha cedido el espacio», aseguran desde la asociación sin ánimo de lucro Somos1Más. El evento cuenta con el apoyo de profesionales que donarán productos para que la jornada sea «un éxito». Los fondos recaudados irán destinados a sufragar los gastos de envío de camiones, compra de alimentos y medicinas.

La vocal del grupo Fada Despistada, que amenizará el inicio del evento benéfico.

Actuaciones

El evento comenzará por la mañana con un cuentacuentos de la mano de Fada Despistada. Asimismo el acto contará con la presencia de la pianista Natalia Trofymiuk y con sendos conciertos, como el de Combo Escuela música EsGremi o la Academia de baile Dance Cor, que inundará el escenario con banderas de Ucrania. La sala de música también acogerá al cantante ucraniano Antón Bakunovych y una masterclass de baile folklórico típico del país eslavo, entre otras actuaciones y talleres.

Cartel de la primer feria cultural en apoyo a los ucranianos.

El hecho de ahondar en la cultura ucraniana no es casualidad. Uno de los objetivos que tiene esta feria cultura es concienciar sobre lo que está pasando y acercar sus tradiciones a los mallorquines. El acto también incluye una parte informativa para que los interesados conozcan las formas de colaboración con el país en guerra. Con todo, quieren convertir el acto en un día de «intercambio cultural» y gastronómica. «Es importante seguir recordando lo que está pasando en Ucrania porque lo que no se cuenta es como si no existiera. Hace dos meses Ucrania abría los telediarios y ocupaba las portadas de los periódicos. Ahora, ya no y eso no favorece a los ucranianos ni visibiliza lo que están viviendo», recuerdan desde la asociación Somos1Más, que a su vez insisten: «Tenemos la responsabilidad moral de intentar ayudarles».

El plato fuerte del evento será la rifa solidaria. Quienes participen podrán ganar estancias en hoteles, excursiones, entradas a atracciones o cestas gastronómicas. El colectivo ucraniano en Mallorca, representado por la Asociación de Familia Ucraniana y la Asociación de Ayuda a Ucrania en Balears, es el impulsor principal en la isla de la campaña de recogida de provisiones para enviar a Ucrania. Se encargan de recepcionar, coordinar y enviar en camiones; alimentos, productos de higiene, materiales especiales y medicinas en concepto de ayuda humanitaria. Toda colaboración es poco.