Son Llàtzer pospone operaciones para tener camas libres y poder drenar las Urgencias

El Hospital Son Llàtzer ha tenido que reprogramar hasta doce intervenciones quirúrgicas en la última semana para poder tener camas libres y así drenar a los pacientes que se van acumulando en Urgencias. En este servicio, reconocen desde el IB-Salut, la demanda ha crecido un 30 % respecto al mismo mes de 2019, lo que implica que, a 350 pacientes diarios, haya momentos de auténtico colapso.

La noche del lunes al martes «fue dura», explican fuentes internas del hospital. Ayer por la mañana había 34 pacientes sin cama y los responsables de diferentes servicios tiraron de nuevo del encaje de bolillos organizativo para poder ofrecerles una cama en planta, aunque las esperas fueron de más de siete horas.

Salut explica que, con el plan de choque para reducir listas de espera en marcha, en Son Llàtzer se están realizando unas 50 intervenciones diarias de media. El problema es que la mayoría de las operaciones requieren el ingreso posterior del paciente en planta y, con las Urgencias a rebosar, también se necesita disponer de más camas.

«Están preocupados», explica Chari Meira, delegada del sindicato de Enfermería SATSE en este centro sanitario. «No sólo reprograman, intentan avanzar en las operaciones ambulatorias y dar altas más rápidas para poder subir a la gente», comenta.

Esta especialista advierte de que la alta afluencia de pacientes en Urgencias lleva un mes siendo delicada y «no se sabe por qué», reconoce. «Los años anteriores servían de guía para ver cómo funcionaría la temporada pero este 2022 no se está comportando igual, no entienden qué pasa», añade Meira.

Desde Son Llàtzer, en la medida de lo posible, se están llevando a cabo derivaciones al Hospital Joan March. Por otra parte hay un acuerdo con las clínicas privadas para que vayan asumiendo a los pacientes que son turistas y que vienen con la tarjeta sanitaria europea. Aún así, el incremento es notable y no es el único factor de esta ecuación. El SATSE recuerda que la unidad 1D sigue cerrada y no por optimizar los recursos que no son necesarios, como dijo hace semanas las consellera en el Parlament, sino porque no hay sanitarios suficientes para abrir. De hecho, «a 1 de julio todavía faltan 30 enfermeras para cubrir vacaciones», explica el sindicato.

Creen que en Mallorca ya está pasando la carencia de trabajadores que lleva años sucediendo en Eivissa, «está fatal», señalan. Y no es un asunto baladí porque va más allá de la gerencia de Son Llàtzer. «Como no se pongan las pilas en captar, no hay plan, cada vez se está yendo más gente a la Península y no vienen», explica Chari Meira, quien recuerda que todas las estudiantes graduadas este año están contratadas.