La Consellera de Salut justifica las anulaciones de citas de radioterapia: «No se puede remediar»

La Consellera de Salut, Patricia Gómez, ha justificado este martes en el Parlament que al menos en dos ocasiones, este año, se hayan anulado citas a hasta 70 pacientes de radioterapia oncológica en Son Espases por algo que «no se puede remediar», le ha reconocido a la diputada del PP, Isabel Borrás.

«Un trabajador del turno de tarde se puso enfermo y se pospuso la radioterapia de un acelerador lineal, con 20.000 trabajadores es muy difícil que no suceda algo así», ha explicado sin entrar en el problema de fondo que denuncia el sindicato FESITESS, la necesidad de reforzar la plantilla de técnicos superiores para cubrir estos desajustes que afectan al enfermo, pues en su caso, tan especializado, no sirve cualquier trabajador. «No nos gusta posponer pero se hizo», ha añadido Gómez, quien pide comprensión hacia un servicio que ha tildado de «excelente».

La diputada del PP le ha recordado a la Consellera que no es la primera vez que pasa y que, para este tipo de enfermos, los intervalos en la radioterapia son importantes porque pueden reducir los efectos secundarios. «Tratamientos que no funcionan, retrasos en los diagnósticos, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Baleares le tiene que pagar a profesionales… y ya no queda ningún colectivo trabajador que no esté en conflicto por su mala gestión», ha incidido Borrás.